TuFaciSarbatoarea | Părintele Damaschin aduce binele acolo unde există durere şi neputinţă

Ca sa faci bine, Dumnezeu îţi dă întotdeauna forţă. O spune părintele Damaschin, cunoscut în toată ţara pentru neobosita încercare de face bine acolo unde există durere şi neputinţă. An de an, are grijă de zeci de mii de mame şi copii nevoiaşi. Organizează, adună, împarte şi face posibilă misiunea socială a Bisericii. Şi, cel mai importat, aduce tuturor speranţa unui viitor mai bun.