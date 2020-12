Călătoria noastră în România oamenilor frumoși ne-a adus într-un magazin din Capitală. Unul cu totul și cu totul special. Aici, e locul de întâlnire al celor care știu că un dar cât de mic poate schimba vieți. Cu banii strânși din vânzarea lucrurilor donate, mii de copii primesc cadouri de sărbatori. Iar povestea faptelor bune continuă an de an.

Povestea faptelor bune se scrie în fiecare zi chiar în inima Capitalei. Eroii sunt oameni simpli, însă cu inimă mare.

Ideea unui magazin caritabil i-a venit Ralucăi din dorința de a continua proiectul "Voluntar în spital". Un program dedidat copiilor intrenați în spitalul Marie Curie care primeau aproape zilnic vizita voluntarilor. Începutul de an a schimbat însă totul.

În magazinul de caritate oricine își permite să facă măcar o faptă bună. Poate să doneze haine, jucării ori cărți care apoi se vând, iar din banii obținuți sunt cumpărate daruri pentru cei nevoiași.

Daniel Smuc, cofondatorul magazinului caritabil La Taica Lazăr: Sunt persoane care vin și spun: îmi pare rău, nu am putut să aduc decât 5 cărți sau îmi pare rău, doar atât am putut să aduc (...) Nu cantitatea e cea care ne aduce satisfacția că am făcut bine, ci faptul că am reușit din ce este al nostru să dăm altuia.

În ciuda pandemiei, dotoarită oamenilor speciali, Crăciunul a fost generos. Stive de cadouri frumos împachetate au ajuns și iarna aceasta la copii nevoiași.

Raluca Tănase, cofondator magazin caritabil La Taica Lazăr: În fiecare pachet sunt ghete noi, sunt șosete noi, sunt poate o carte, am pus și măști anul acesta, am pus și dezinfectant, am pus și dulciuri (...) Au ajuns cadouri la Hunedoara, în Petroșani, au ajuns cadouri la Constanța, la Tulcea, la Galați, la Ploiești.

De fiecare dată, efortul voluntarilor și al donatorilor este răsplătit cu zâmbete. Chiar dacă anul acesta au rămas în spatele măștii. Bucuria că au oferit bine din puținul lor le dă forța să meargă mai departe, deși uneori nu-i ușor.

Raluca Tănase: Și pe noi ne dor picioarele uneori, dar găsim susținere, găsim energie, inspirație și mergem mai departe și binele și căldura pe care le simțim atunci când ajungem la final sunt imposibil de explicat (...) În fiecare zi, ajung la concluzia cș nimic nu este degeaba.

