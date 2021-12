TuFaciSarbatoarea | A rămas cu sechele după un incendiu, a crescut la orfelinat, iar acum e alături de cei care au nevoie de ajutor

Maria Stănescu este îngerul celor care s-au izbit de ziduri și de greutățile vieții. Are grija să fie lângă cei care au nevoie, atunci când lumea pare să fi uitat de ei. Maria Stănescu a trecut prin încercări greu de descris. A reușit însă să iasă din toate cu zâmbetul pe buze, făcând bine pentru alții!

A iniţiat, de-a lungul vremii, proiecte pentru copiii din medii defavorizate sau pentru a face o bucurie celor din jur, în preajma sărbătorilor. Acum, confecţionează felicitări, deşi mâinile nu o ajută întotdeauna aşa cum şi-ar dori.

Maria Stănescu: „Eu am lucrat la şcoală cu tovarăşa învăţătoare, cum era pe vremuri, dar am descoperit după ce m-am pensionat că pot face felicitări aproape la fel cu cele pe care le găsim pe piaţă. Am cumpărat diferite materiale, iar eu doar le-am montat pe carton. Am învăţat şi copiii la Asociaţia Brux şi copii din centre de plasament, cât şi voluntarii asociaţiei."

În 2012, Maria Stănescu a înfiinţat o asociaţie în cadrul căreia a lucrat ca voluntar. Acum, îi cheamă pe copii în căminul său pentru a-i învăţa să facă felicitări şi globuri de sărbători, din materiale pe care și le cumpără singură.

Maria Stănescu: „Voluntarii vin la mine acasă, chiar şi anul acesta de 1 decembrie am organizat un mic atelier şi le-a plăcut foarte mult, în fiecare an am organizat la fiecare centru pentru că aici în Lunca Cetăţuii avem 4 centre. Foarte încântaţi, chiar şi anul acesta m-au întrebat dacă nu facem ceva, dar le-am zis că momentan nu se poate cu un grup foarte mare."

Maria Stănescu se bucură că poate să confecţioneze ornamentele pentru prieteni şi le trimite, în prag de sărbători, în semn de preţuire. Se gândește că astfel de decorațiuni ar putea ajunge anul viitor și la Târgul de Crăciun. Cu banii obţinuţi din vânzarea acestora, Maria vrea să îi ajute pe copiii de care are atâta grijă. Și să vindece astfel sufletele greu încercate.

