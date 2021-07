TeamRomania | Înotătorul David Popovici, cel mai tânăr român la Jocurile Olimpice: Eu sunt principalul meu adversar

După ce a bătut recordul mondial la juniori la 100 de metri liber și a obținut medalia de aur, David Popovici a înotat din nou fabulos la 200 de metri liber. Și cu un nou record mondial s-a calificat în finala probei. Europenele de juniori de la Roma sunt un bun antrenament pentru Jocurile Olimpice. La 16 ani, David Popovici este cel mai tânăr sportiv român calificat la Tokyo.

David Popovici: Mă face să mă simt bine știind că-s cel mai mic care a realizat această performanță de la noi, dar o să merg acolo ca orice alt sportiv de la noi pentru că fiecare am muncit la fel de mult să ajungem acolo.

David a început să facă înot la vârsta de 4 ani. Avea mici probleme cu spatele, iar un medic i-a recomandat înotul. A rămas pe acest drum, iar de la șapte ani face sport de performanță.

David Popovici: Pe la zece ani am ajuns la primul meu campionat național și am luat și primul meu titlu de campion național. Atunci am devenit dependent de toată senzația asta pe care ți-o dă locul unu, reușita, mândria celor din tribune.

Anii de antrenamente, unele la răsăritul soarelui, altele în vacanță, i-au rezervat multe locuri pe podium.

David Popovici: Principalul meu adversar chiar este cronometrul. Eu sunt principalul meu adversar, pentru că indiferent de cât de bun e vreun adversar de-al meu scopul meu ar trebui să fie întotdeauna și este să mă întrec pe mine, să devin din ce în ce mai bun.





