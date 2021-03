Banii ţinuţi la saltea, oricâţi ar fi, îşi pierd valoarea cu trecerea timpului. Din cauza inflaţiei. Cu aceiaşi 100 de lei de astăzi, cumperi mai puţine produse şi servicii mâine, peste o lună, sau peste un an. Nici depozitele la bănci nu sunt chiar o bucurie. Multe nu doar că au deja dobânzi negative, dar mai plăteşti şi comisioane, iar la sfârşit scoţi mai puţini bani decât ai pus. Daniel Coman face o analiză a investițiilor avantajoase.

Un calcul simplu din ofertele băncilor arată că dacă depun astăzi 5 mii de lei într-un depozit, peste fix un an, am mari şanse să retrag mai puţini cu 110 de lei, sau în cazul fericit, cu 171 de lei mai mult. Dar să nu uităm că în cele 12 luni, banii sunt blocaţi, eu nu îi pot folosi, şi atunci mai merită să uit de 5 mii de lei timp de un an pentru un câştig de mai puţîn de 200 de lei?

Profesorul de finanţe comportamentale Adrian Mitroi ne spune ce ar trebui să facem cu banii.

În funcție de apetență ta la risc poți să cumperi titluri de stat foarte bine cotate ai o recompensa mai bună decât pe depozitele bancare. Cu siguranță nu recomand depozitul bancar în euro, am văzut că românul se înghesuie acum să își modifice atenția spre depozitele bancare în euro, care mi se pare o eroare dacă mă întrebați pe mine. Aș prefera o investiție bursieră dacă ai această apetență la risc. Titluri de stat în lei sau și cele în euro par un raport mai atractiv risc rentabilitate pe bursa românească. Va urma, când o să ieșim din pandemie, o să vedeți un boom economic și al consumului din România, și atunci de ce să nu te poziționezi aici în România. Cetățeanul de mâine, roman finlandez european de pe mapamond trebuie să fie mai independent financiar, el nu trebuie să depindă doar de pensie doar de salariu sau doar de o investiție imobiliară care este și aceea complicată. Sigur, nimeni nu îţi garantează că o investiție este sigură şi vei obţine mai mulţi bani din ea. Dar chiar şi pierderile, la fel ca datoriile, sunt o oportunitate.

Sper că aţi învăţat ceva din sfaturile domnului profesor Mitroi, sau măcar v-a confirmat unele convingeri. Şi dacă măcar unul dintre voi întra pe Google şi începe să citească despre investiţii după ce vede emisiunea, atunci ne-am îndeplinit scopul.

Dar sunt sigur că unii dintre voi deja au investiţii, şi aştept mesajele voastre în care să îmi spuneţi dacă şi în ce aţi investit, şi cum vă merge. Facem schimb de idei.

O analiză de Daniel Coman

