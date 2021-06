PeDatorie. Dobânzile mici și inflația micșorează economiile

Noi, românii, suntem un popor foarte interesant şi plin de paradoxuri. Avem percepţia şi discursul ăsta că suntem mai săraci, dar depozitele românilor în bănci au crescut ca Făt-Frumos în ultimul an, unul dintre cei mai dificili şi nesiguri din istoria recentă. Per total, am depus cu 16% mai mulţi lei şi cu 12% mai multă valută în bănci decât în 2020. Deşi trecem printr-o criză!

Pe Datorie

Principiul de pe vremuri că pui banii în bancă şi trăieşti din dobândă nu mai e valabil de mult. Ba chiar rişti să rămâi cu mult mai puţini bani, la sfârşit. Şi explic imediat de ce. Am verificat ofertele băncilor pentru un depozit de 5 mii de lei depuşi timp de un an. Cea mai mare dobândă de pe piaţă este în acest moment este de 3,4%, iar după un an câştigul real este de 171 de lei. Dar timp de un an ai banii blocaţi, nu te poţi atinge de ei. Însă poţi ajunge chiar şi pe minus. Cea mai mică dobândă oferită, de 0,9%, înseamnă că după ce ai plătit comisioanele şi impozitul, pierzi aproape 60 de lei pentru că ai ţinut banii în bancă.

Şi dacă asta nu era de ajuns, hai să ne distrăm puţin şi cu inflaţia, alt monstru mâncător de bani şi putere de cumpărare. Prognoza Băncii Naţionale este că inflaţia va ajunge anul acesta la 4,1%. Nu doar că e foarte mult, dar e deja peste nivelul dobânzilor practicate de bănci la depozite, ceea ce înseamnă că România are acum, la fel ca multe ţări din Vest, dobânzi real negative. Adică şi dacă ieşi puţin pe plus când scoţi banii, poţi cumpăra cu ei mai puţin decât acum un an. Şi atunci, ce e de făcut ca să nu pierdem bani dacă îi punem în bancă? Irina Chiţu ne explică exact la ce să ne uităm când alegem un depozit.

Sau am putea să ne uităm şi către alte feluri de a păstra banii. Titluri de stat, obligaţiuni, fonduri de investiţii, acţiuni, toate pot să aducă şi un câştig, şi am vorbit despre ele în alte episoade, le găsiţi pe facebook dacă daţi o căutare cu Pe Datorie. Şi tot pe facebook şi instagram aştept mesajele voastre. Sunt curios dacă mai reuşiţi să economisiţi în vremurile astea, şi ce faceţi cu banii.

O analiza de Daniel Popescu

