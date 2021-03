Pe datorie, cu Daniel Coman EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Asta înseamnă, în teorie, că vor fi acordate cu vreo două mii de credite garantate de stat mai puţin, dar reprezentanţii programului spun că sunt dispuşi să facă o suplimentare, dacă primesc mai multe cereri.Numai că ni se pregatesc si nişte surprize. Se schimbă cotele de avans.

Până acum, avansul era de 5% din valoarea locuinţei pentru imobile cu preţul până la 70 de mii de euro, şi 15% pentru tot ce era peste acest prag. Numai că, în practică, asta i-a făcut pe cumpărători şi vânzători să se mai şi înţeleagă la preţ, în aşa fel încât, iată ce coincidenţă, să se încadreze la avansul mai mic. Cristian Păun, preşedintele Fondului de Garantare, ne-a explicat că modificările vor fi valabile chiar de săptămâna asta, odată cu lansarea programului.

Ni se pare un picuț problematic ca suma de 70 de mii de euro mă refer la avans, noi incercam cumva să corectam această situație pentru că un credit de 69999 euro are un avans de 5 la sută iar un credit de 70 de mii și un euro are un avans de 15 la sută. Vom încerca să propunem deja pentru anul 2021 ne-am gandit la trei intervale din acestea pe principiul urmator: până în 70 de mii avansul să fie de 5 la sută, pentru sume între 70 de mii și o sută de mii de euro, avansul să fie 10 la sută dar aplicabil la suma care depaseste 70 de mii de euro, pentru sumele de pâna in 70 de mii de euro avansul să rămână 5%.

Şi chiar dacă în fiecare an auzim că e ultimul în care mai putem lua credite prin programul Noua Casă, administratorii programului spun că pandemia şi criza economică nu au făcut altceva decât să crească nevoia ca el să existe. Aşa că nu dispare, doar se transformă.

Însă, înainte să luaţi orice credit, fie el ipotecar standard sau Noua Casă, aveţi mare grijă la îndatorare. Acum, dobânzile sunt mici şi foarte atrăgătoare, dar asta înseamnă doar că şansele sunt mai mari ca ele să urce pe viitor. De exemplu, rata la un credit clasic pentru apartament creşte cu mai bine de 100 de lei pe lună, dacă dobânda se majorează cu doar un punct procentual. Aşa că puteţi face un exerciţiu, ca să vedeţi dacă sunteţi destul de disciplinaţi financiar, şi dacă vă permiteţi un credit.

De când vă vine ideea să vă împrumutaţi şi până când vă apucaţi efectiv de acte şi ajungeţi să cumpăraţi locuinţa mult visată, pot să treacă şi câteva luni. Antrenaţi-vă pentru rată! Puneţi deoparte, în fiecare lună, o sumă apropiată de cea pe care a-ţi da-o băncii dacă aţi avea un credit.

În primul rând, veţi pune nişte bani deoparte. În al doilea rând, când veţi lua cu adevărat creditul, efortul nu o să vi se mai pară atât de mare. Sigur, sfaturi ar mai fi destule, dar nu vreau să mă repet, găsiţi pe facebook episodul în care am vorbit despre cum să alegem corect un credit. E de ajuns să daţi o căutare cu #PeDatorie, numele emisiunii.

Şi dacă tot sunteţi acolo, puteţi să ne şi spuneţi dacă aveţi de gând să vă cumpăraţi o locuinţă anul ăsta, şi cum aveţi de gând să o faceţi. Promit să citesc fiecare răspuns. Şi nu uitati că ne vedem zilnic de luni până vineri la 19:30 şi dimineaţa, de la 7:30.

O analiză de Daniel Coman.

