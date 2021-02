#PeDatorie, cu Daniel Coman. Creditele, răul necesar EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În primul rând, întotdeauna, creditul trebuie să fie în valuta în care aveţi veniturile! Aveţi salariul în lei, nu luaţi credit în euro, dolari, sau în altă valută, ci tot în lei. Cursul se poate schimba oricând în defavoarea voastră, adică leul poate să scadă faţă de euro, de exemplu - ceea ce s-a tot întâmplat şi o să se mai întâmple - şi vă treziţi că rata creşte.

Este o decizie extrem, extrem de proastă să facem un credit pentru nevoi frivole. Adică pentru un televizor scump, un telefon de ultimă generaţie, o vacanţă, sau alte astfel de cheltuieli care nu numai că nu vă aduc venituri sau beneficii, dar sunt şi perisabile. Bucuria unui telefon nou, de ultimă generaţie, trece într-o lună două, se uzează moral şi tehnologic, peste doi ani e deja vechi. Rata la credit durează cam 5 ani, în medie. Iar până la sfârşitul celor 5 ani, puteţi să ajungeţi să plătiţi şi dublul preţului acelui telefon.

Un alt sfat important este să nu vă lăsaţi încântaţi de dobânda variabila. Alegeţi dobânda fixă! În felul ăsta, ştiţi sigur de la început cât veţi plăti în fiecare lună, şi nu veţi avea surprize legate de creşterea ratei. Sigur, acum, dobânzile sunt mici şi foarte atrăgătoare, dar asta înseamnă doar că şansele sunt mai mari ca ele să urce pe viitor. De exemplu, rata la un credit pentru apartament creşte cu mai bine de 100 de lei pe lună, dacă dobânda se majorează cu doar un punct procentual.

Şi, chiar dacă pare puţin cam greu de ascultat sfatul următor, dacă aveţi de gând să luaţi un credit, mai aşteptaţi puţin! În primul rând, poate vă răzgândiţi. În al doilea rând, chiar dacă sunt la minime istorice, dobânzile s-ar putea să mai scadă, pe termen scurt, după care să crească din nou. Iar momentul în care sunt mai jos e cel pe care vreţi să îl prindeţi. România, la fel ca lumea întreagă, abia începe să vadă de departe diminuarea pandemiei, ceea ce dă speranţe de revenire din criză. Ca să impulsioneze economia, băncile centrale scad dobânzile de politică monetară, ceea ce se întâmplă şi la noi. Iar asta dă semnalul în piaţă pentru împrumuturi mai ieftine. Dar nu se întâmplă imediat. Întâi scad dobânzile la depozite, iar apoi, treptat cele pentru credite. Aşa că luna viitoare sau poate peste două luni ar putea fi un moment mai bun să faci drumul către bancă decât acum.

Însă, până să faci drumul către bancă, nu face greşeala de a te întreba "Care este suma maximă pe care o pot obţine?". Sau, bine, poţi să te întrebi, dar nu ăsta trebuie să fie factorul determinant. Ci trebuie să calculezi "ce rată lunară îmi permit?". Din fericire, în ultimii ani, băncile şi-au reglat filtrele prin care aleg cui dau bani şi mai ales cât. Şi a apărut gradul de ]ndatorare, stabilit de Banca Naţională a României. Adică rata pentru un credit în lei nu poate să depăşească 40% din veniturile nete ale împrumutatului. În cazul programului Noua Casă, gradul maxim de îndatorare creşte la 45%, dar dacă vreţi un credit în valută, atunci scade la 20% din veniturile lunare. Exact din motivele explicate deja, riscul e mai mare în cazul valutei. La un calcul simplu, pentru un salariu net de 3.000 de lei lunar, un grad de îndatorare de 40% înseamnă că rata va putea fi de maximum 1.200 de lei pe lună.

Şi dacă nu era de ajuns, băncile au devenit şi mai selective atunci când decid dacă merităm sau nu un credit. Ca să ne împrumute, banca este interesată dacă avem sau nu proprietăţi pe numele nostru, dacă avem venituri fixe sau variabile. Unde suntem angajaţi, de cât timp, şi cum o duce compania la care lucrăm. Unele domenii sunt mai riscante când vine vorba de oprit activitatea sau de dat oameni afară, am văzut asta în ultimul an. Contează şi dacă avem familie, copii. Şi bineînţeles, istoricul de credit - dacă am mai luat împrumuturi, dacă le-am achitat la timp, dacă suntem client conştiincios, în general.

În concluzie, gândiţi-vă bine atunci când vreţi să luaţi un credit, pentru că bucuria banilor grămadă durează puţin, iar ratele pot să pară nesfârşite şi copleşitoare!

