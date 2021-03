Time is money e clişeul pe care îl ştim cu toţii, adică timpul înseamnă bani. Dar nu există situaţie care să ilustreze mai bine expresia asta decât...traficul din Bucureşti. Dacă şi voi simţiţi că nu mai suportaţi traficul din Bucureşti şi că îmbătrâniţi efectiv la volan, să ştiţi că nu sunteţi singurii.

Pe datorie - 26 martie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Nişte oameni deştepţi au avut răbdarea să studieze ambuteiajele din Capitală, iar concluzia lor e îngrijorătoare: Bucureştiul nu e doar cel mai aglomerat oraş din România, ci şi cel mai aglomerat oraş din lume! Trebuia să fim şi noi cei mai buni la ceva. Un șofer pierde, în medie, 134 de ore pe an pentru a naviga pe străzile aglomerate din București, asta arată studiul Global Congestion Impact, publicat recent de aplicaţia de trafic INRIX. Repet, Bucureştiul e cel mai aglomerat oraş din lume, mai aglomerat decât New York, pe 3, Paris, pe locul 7, sau Londra, care a coborât până pe locul 16.

Sunt 6 zile pe an pe care le pierdem pentru că le petrecem la volan, pe scaunul maşinii, în tramvai, în autobuz, încercând să ajungem dintr-un loc în altul. Dar ce are Bucureştiul aşa special, ce probleme unice avem, pe care alţii nu le au, de am ajuns în situaţia asta? L-am invitat pe să ne dea lista lungă de probleme:

Dragoş Dincă, profesor de dezvoltare şi planificare urbană: Recensămintele de trafic pe toate intrările din București ne arată că sunt foarte multe vehicule care tranzitează Bucurestiul în lipsa unei centuri adecvate. Estimarea mea este că 20 la sută din traficul din București este generat de acest tranzit sud nord, est vest și tot așa. O a două cauza este că nu există transport adecvat Ilfov-Ilfov. Astăzi că să mergi de exemplu de la Domnești la Popești Leordeni cu transportul în comun, trebuie să mergi prin București

O alta cauza este generată pur și simplu de transportul în comun neadecvat nu foarte ușor de utilizat datorită legăturilor nepotrivite deplasărilor dintr-o zona în alta a Bucurestiului și neatractiv prin prisma confortului.

Iar lista de probleme continuă şi e foarte lungă, dar e un motiv pe care politicienii nu or să vi-l spună niciodată, iar specialiştii îl recunosc, dar mai pe ocolite: aglomeraţia suntem noi! Noi, toţi cei care folosim maşina pe post de umbrelă, noi toţi cei care evităm transportul în comun, dar ne uităm în jurul nostru la semafor, vedem multe maşini şi ne întrebăm oare unde se duc toţi oamenii ăştia? Să ştiţi că şi ei se uită la noi şi se întreabă acelaşi lucru.

Nu vreau să fiu ipocrit, şi eu sunt parte din problemă, dar e clar că pe măsură ce vom începe să renunţăm la maşînă, şi traficul vă fi puţin mai lejer. Soluţii minune nu există, dar sunt câteva lucruri care ajută, spune Dragoş Dincă.

”Prima măsură e autostrada de centură și șoseaua de centură. Autostrada care e începută și am certitudinea că în momentul în care se va finaliza vom vedea cu ochiul liber diminuarea traficului în București.”

Iar Bucureştiul nu e singurul oraş aglomerat din România. Fără o planificare pe termen lung şi decizii luate corect, nu la întâmplare, o să pierdem tot mai mult timp încercând să ajungem dintr-un loc în altul. Iar viaţa e prea scurtă pentru aşa ceva.

Tocmai de-aia, sunt curios care credeţi voi că ar fi problemele, dar şi soluţiile pentru traficul din localitatea voastră. Vă aştept, că de obicei, răspunsurile pe facebook şi instagram. Şi nu uitaţi că ne vedem în fiecare seară, de luni până vineri, de la 19:30, şi dimineaţa, la 7 şi jumătate.

O analiză de Daniel Coman

TOPUL CELOR MAI AGLOMERATE ORAŞE DIN LUME

Oraș Ore petrecute în trafic/an

1. București (România) 134 de ore

2. Bogota (Columbia) 133 de ore

3. New York (UȘA) 100 de ore

4. Moscova (Rusia) 100 de ore

5. Philadelphia (SUA) 94 de ore

6. Zagreb (Croația) 93 de ore

7. Paris (Franța) 88 de ore

8. Tallin (Estonia) 88 de ore

9. Quito (Ecuador) 87 de ore

10. Chicago (SUA) 86 de ore

Sursa: Global Congestion Impact, INRIX

ŞTIRILE ZILEI