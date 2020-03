Defrișăm constant, nu punem nimic în loc și ne sufocăm singuri cu gunoiul altora. Pentru că importăm ilegal deșeuri, ce aruncă străinii înghițim noi. În plus, plătim zilnic bani grei la Comisia Europeană pentru gunoiul pe care îl băgăm sub preș. Suntem pasibili de infringement în acest context și tocmai de asta încerăm să ne limpezim mintea și să găsim soluții. Televiziunea Română se implică! Am lansat o campanie care va explica ce înseamnă poluarea, de unde vine și ce putem face fiecare dintre noi. #InspiraPentruRomania, urmăriți știrile TVR și veți fi surprinși.