EUSUNTROMÂNIA Învățătoarea care i-a făcut pe copii să iubească școala și în pandemie. Le predă în parc, livadă sau la muzeu, cu materiale și personaje inventate de ea

Îndemnul dacilor este cel mai bun antitod al timidității. Copiii prind curaj, se simt mai puternici și pregătiți să afle lucruri despre istoria României. În clasa doamnei Consuela Colţan nicio lecţie nu seamănă cu alta. Iar înainte de minivacanța de 1 Decembrie, elevii au învățat despre semnificația Zilei Naționale. Ora de istorie a fost ca o poveste, la care cei mici au asistat îmbrăcați în straie de sărbătoare, asemeni strămoșilor noștri. Iar asistentul doamnei învățătoare a fost un soldat dac.



Lecția de română şi istorie este doar un exemplu de activitate interactivă și creativă a doamnei învățătoare Colţan. Moş Alfabet i-a ajutat să treacă de emoțiile din prima zi de școală și să afle tainele Abecedarului. Iar pentru Ziua Națională, copiii au avut de completat fişe în formă de ii, cu însuşiri ale românilor.



Consuela Colţan este una dintre cele mai iubite învăţătoare din București. Părinții se înghesuie să prindă un loc în clasa doamnei, unde învățatul pare o joacă. Iar când pandemia a pus lacătul pe școli și mulți profesori s-au blocat în fața sistemului online, învățătoarea Consuela Colţan a mutat orele în natură.



CONSUELA COLȚAN, învățătoare la Școala Gimnazială nr. 280 din București: Am avut curajul să ies din clasă și din casă, mai ales, pentru că încă din mai 2020 am ieşit în parc cu copiii, am ieșit în livadă. Am făcut tot felul de activități în aer liber.



Însă cel mai apreciat proiect a fost cel de "şcoală la muzeu". Timp de o săptămână, elevii au învățat în Muzeul Național de Istorie al României.



CONSUELA COLȚAN, învățătoare la Școala Gimnazială nr. 280 din București: Este inspirată din Școala Regio Emilia din Italia, unde acolo colegii noștri au găsit această soluție de a muta clasele în muzee, în ferme, în cooperative, în tot felul de instituții ale statului.



Și tehnologia a fost integrată în programul elevilor. La orele doamnei Colţan, copiii au voie cu telefoanele la şcoală, dar le folosesc doar când e nevoie. Chiar și temele pentru acasă par floare la ureche, deși de multe ori proiectele nu sunt chiar ușoare. "O carte pe lună" este poate cea mai frumoasă temă, la care cei mici se întrec. Practic, au de citit câte o carte pe lună, iar la final, copiii le dau viață personajelor, prin diverse activităţi.



CONSUELA COLȚAN, învățătoare la Școala Gimnazială nr. 280 din București: Chiar simt că am un rol foarte important și că îmi pun amprenta asupra fiecărui suflețel pe care l-am atins. Și sper eu că am făcut-o cu gingășie, cu multă aplecare și că i-am ascultat foarte mult. Și că le-am dat aripi. Nu le-am tăiat aripile.

