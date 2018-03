#eusuntromania În misiune pentru alinarea suferinței EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Cu mâinile îngheţate, această femeie care îşi duce veacul în zona Gării de Nord a Capitalei primeşte ceaiul mult aşteptat.

Când afară este frig şi noi toţi căutăm să ajungem cât mai repede acasă, la căldură, oameni ca Paula Gabor, coordonatoarea voluntarilor de la Serviciul de Ajutor Maltez din Bucureşti, îşi mobilizează colegii. Împreună pregătesc un ceai cald şi pornesc la drum pentru a se întâlni cu cei care nu au un adăpost.

Să ajute și să reaprindă speranța în sufletele celor încercați de soartă reprezintă scopul misiunii Serviciului de Ajutor Maltez.

Paula Gabor este hotărâtă să lupte împotriva indiferenței la suferință și, mai mult, a convins zeci de oameni să i se alăture.

Povestea ei a început în urmă cu 10 ani.

Paula Gabor, coordonatoare a Serviciului de Ajutor Maltez din Bucureşti: “În primul an de facultate mi-am pus o întrebare personală: ‘Paula, ce vrei să faci - să devii şoricel de bibliotecă şi să ai cele mai bune note la facultate, sau vrei să trăieşti în mijlocul oamenilor?’. Am lucrat cu refugiaţii, cu copiii bolnavi internaţi la unul dintre spitalele de copii din Bucureşti, apoi am fost voluntar al organizaţiei la care lucrez în momentul de față, am participat la activităţile de vară în cadrul parohiilor”.

Serviciul de Ajutor Maltez din România are 17 filiale şi sucursale în ţară şi numără peste 1.200 de voluntari.

La Bucureşti, asociaţia derulează programe de after school pentru copii defavorizaţi, de ajutor pentru bătrâni, întâlniri de socializare cu oameni cu dizabilităţi, dar şi cursuri de formare pentru tineri voluntari. Paula îi învață pe viitorii samariteni cum se poate transforma vulnerabilitatea în putere.

Sucursala Serviciului de Ajutor Maltez are o echipă permanentă mică, dar de nădejde. Celor patru tineri li se adaugă voluntarii, mulţi dintre ei instruiți sau chiar ajutaţi la un moment dat de Paula.

ŞTIRILE ZILEI