Fiecare eşarfă creată de Andreea este unicat. Artista le lucrează manual, acasă, acolo unde şi-a transformat camera în atelier.

Aţi crede că Andreea a pictat toată viaţa ei. Dar nu este aşa. Când era mică cocheta cu lucrul pe sticlă, dar nu şi-a cultivat acest talent. A terminat Facultatea de Turism, la ASE în Braşov şi a fost câţiva ani ghid turistic în oraşul de sub Tâmpa.

"Povestea a început într-o zi când eram în Bucovina, am văzut nişte case pictate cu motive tradiţionale româneşti şi ştiind că toate aceste motive au în spate o simbolistică aparte, mâ gândeam ce extrordinar ar fi să pot purta aceste simboluri, să am cumva simbolistica la purtător, să mă învălui în toată istoria noastră cumva. După aia, am ajuns la Peleş şi Pelişor, unde am descoperit manuscrisul Reginei Maria şi s-a legat extraordinar cu pasiunea mea" – Andreea Zahn.

În ghidajul ei, povestea turiştilor pe care-i conducea la castelele Bran, Peleş şi Pelişor, despre suverana României Mari. Marturiserște că întotdeauna a simţit ceva aparte pentru Regina Maria.

"Mi-am dat seama că asta e ceea ce aş fi vrut să fac până la urmă Am decis că fie ce-o fi, asta o să fac şi am venit la facultate la Bucureşti. Am renunţat la tot, la jobul pe care-l aveam în Braşov. Terminasem facultatea și m-am întors la Ploieşti şi am făcut naveta la un master de arte textile la Universitatea de Artă din Bucureşti" – Andreea Zahn.

Creaţiile Andreei evoca stilul vestimentar unic al Reginei Maria.

Pentru bărbaţii pasionaţi de istorie, Andreea Zahn a pus simbolurile suveranei României Mari pe batiste. La începutul unei noi cariere inspirate de cea mai mare regină din istoria românilor, Andreea speră ca într-o zi să poată trăi din creaţiile ei, chiar dacă mulţi nu-i dau acum şanse.

"De când pictez aceste eşarfe inspirate din manuscrisul Reginei Maria mă simt cumva mai aproape de mine şi de personalitatea Reginei, îi înţeleg mai bine trăirile. Era foarte talentată, dar mai presus avea pasiune, dăruire şi perseverenţă, care a ajutat-o să se dezvolte, era o avangardistă, nu doar pentru felul în care se îmbrăca, ci şi prin felul în care picta, Art Nouveau. Ea a fost o precursoare a acestei mişcări. Mă inspiră foarte mult, mă regăsesc în lucrările ei foarte vii, foarte colorate, optimiste, pline de speranţă" – Andreea.

Ploieşteanca Andreea Zahn a devenit în ultimul an o adevărată apariţie la evenimentele culturale, mai ales la cele dedicate Reginei Maria.

"Când mă îmbrac aşa simt admiraţie şi, poate, retrezesc ceva în oameni, anumite sensibilităţi sau dorinţe. Deja am avut două expoziții personale, oamenii au fost foarte încîntaţi. Nu ştiu dacă românii o preţuiesc, astăzi, suficient pe Regina Maria. La 100 de ani de la Marea Unire şi la 80 de ani de la moartea Reginei, ne-a lăsat o viziune şi un stil de a vedea lucrurile, poate o pasiune pentru frumos" – Andreea Zahn.

