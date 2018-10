# Colectiv. Trei ani de durere EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Alex Penescu, până la Colectiv, era avocat și pianist în Orchetra Medicilor. Astăzi e un tânăr optimist care se agață cu ambele mâini de viitor.

E un moment din viața mea despre care nu consider că mă caracterizează sau că este subiectul principal la care mă raportez. Este o experiență prin care am trecut și încă trec. (Alex Penescu)

A ajuns în Colectiv, în acea noapte, între o piesă de teatru și o petrecere aniversară.

Auzisem de club, dar nu fusesem niciodată. Era prima oară Când mergeam acolo și am mers în ideea că: ok mergem, îi vedem puțin că suntem prieteni și după aia mergem mai departe. Lucrul pentru care sunt cel mai recunoscător în toată această ecuație este că este faptul că sora mea Alina nu a pățit absolut nimic. A fost luată pe sus și a ieșit înainte să se întâmple ceva grav. (Alex Penescu)

Alex a pierdut mulți prieteni în incendiul de la Colectiv. Încap toți în inima lui mare, în care îi păstrează cu dragoste. Zilnic se ambiționează să meargă mai departe cu încredere în viitor.

Cumva am încercat să mă focusez pe toate reparațiile pe care le am de făcut și să privesc episodul ăsta ca un episod trecător din viața mea. Am învățat că orice se poate întâmpla, oricui, oricând și oricum. Am învățat că este extrem de important ca lumea dimprejurul tău să fie așa cum trebuie. (Alex Penescu)

Îndrăgostit de muzică, Alex continuă să cânte. Chiar dacă mâinile nu-l mai ascultă așa cum o făceau înainte de incendiul din noaptea de 30 octombrie 2015. Dar exersează Zilnic și e încrezător în forțele sale. Mai are operații de făcut, unele degete îi sunt încă lipite, dar preferă tot timpul să vadă cu răbdare, partea plină a paharului: evoluțiile sale și faptul că s-a îndrăgostit.

Noaptea de la Colectiv nu va fi uitată niciodată. Victimele, rudele lor, salvatorii sau anchetatorii au fost prinși cu toții într-un infern al lui Dante, dezlănțuit la porțile tinereții.

Inspectorul principal Alexandru Eftene a făcut parte din echipa de cercetare la fața locului din acea noapte și din zilele care au urmat.

E clar că rămâi marcat, e clar că e un moment pe care nu vrei să-l mai revezi, pe care nu-ți doreai să-l vezi vreodată. (Alexandru Eftene)

Imaginea cu cele 26 de trupuri carbonizate din club e încă în mintea lui Alexandru. Din acea noapte nu poate uita două momente antagonice: tulburarea inițială și liniștea care a urmat.

Momentul în care toată agitația și toată lumea, ambulanțe, pompieri au plecat și am rămas doar o echipă mai micuță la cercetarea locului faptei. Și s-a făcut liniște. În acel moment am auzit din containerul acela prin care se intra în clubul Colectiv foarte multe telefoane care sunau și luminau, fiind întuneric. Probabil că telefoanele tot au sunat, dar nu le auzisem așa de puternic până în acel moment. (Alexandru Eftene)

Tragedia din Colectiv a făcut înconjurul lumii. Moartea celor 64 de tineri a îndoliat familii pentru totdeauna. Mame și tați care nu vor mai fi niciodată cei de dinainte să-și îngroape copiii.

Tatăl lui Alex Chelba: În martie 2016 eu am făcut un fel de sondaj printre ei. Peste 70% dintre ei aveau gânduri de suicid. Mai acum vreo lună de zile, peste 70% dintre ei vor să plece. Nimeni nu îi bagă în seamă, nimeni cu putere de răspundere, de decizie sau cum vreți dumneavoastră nu a bătut la ușa lor să-i întrebe: Gogule, mai trăiești, ai nevoie de ceva?

Rămași fără copiii lor, acești oameni vor ca nimeni să nu mai treacă prin ce au trecut ei. Și greșelile să nu se mai repete. Ca sacrificiul copiilor să nu fi fost în zadar. Colectiv a fost cea mai dureroasă lecție. Să nu uităm e datoria morală a fiecăruia dintre noi.

ŞTIRILE ZILEI