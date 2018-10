Colectiv, o lecție dureroasă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Tragedia de la Colectiv a țintuit-o în comă într-un pat de spital timp de o lună pe Adina Apostol. Are peste 25 de intervenții chirurgicale și încă nu este complet refăcută.

Adrian Apostol a reușit să scape în ultima clipă din flăcări. A rămas și el cu răni fizice, dar și sufletești: sora și prietena lui și-au pierdut viața în incendiul de la Colectiv.

Noi am avut șansa să supraviețuim și spitalelor nu numai tragediei de la Colectiv. Este multă formă fără fond, nu se văd rezultatele, societatea nu se mișcă înainte. Din partea societății este indolență, nepăsare, se uită mult prea repede, multe lucruri, nu numai Colectiv, spune Adrian Apostol.

El consideră că întârzierea procesului este tot o injustiție.

Nu este normal ca, după trei ani, noi să avem dosare în anchetă. Pe lângă procesul de acum, noi încă mai avem dosare în anchetă. Ce s-a întâmplat după ce am ieșit din club, intervenția la fața locului, faptul că nu am fost trimiși, faptul că în spitale s-a murit pe capete asta nu s-a anchetat. Cine este vinovat? Da, a luat foc, au murit oameni și acolo se judecă pentru cei 27 din club, dar pentru cei care au murit după - nici măcar nu a ajuns în fața unui judecător. Se încearcă să se acopere anumite personaje, spune Adrian.

Cea mai mare durere este pentru Adina Apostol că nimănui nu-i pasă cu adevărat de cei care au supraviețuit și de cei care nu au supraviețuit.

Ea îl acuză pe fostul ministru al Sănătății că minte atunci când spune că a vrut să trimită răniții în străinătate dar nu a putut și își reamintește că fostul ministru se lăuda ca în spitalele din România sunt condiții ca în Germania.

Nimănui nu-i pasă cu adevărat de cei care au supraviețuit și de cei care nu au supraviețuit, din păcate, asta este cea mai mare durere. Acum, după trei ani de zile, îl văd pe fostul ministru al Sănătății în presă și se laudă că el a vrut să ne trimită afară dar nu a putut, el a țipat în gura mare. Eu am fost în comă aproape o lună de zile și ulterior, când m-am trezit, am văzut interviurile date de dumnealui și am văzut cum se lăuda ca are condiții ca în Germania. Și acum are curajul asta, tupeul să vină să ne spună, să ne strige în față că el a vrut să ne transfere, nu este adevărat. Jumătate din cei care au murit, după ce au ieșit din club, au murit din cauză că nu au putut fi tratați adecvat și că nu au fost trimiși în străinătate la momentul respectiv, la maximum 48 de ore. Toate spitalele din afară voiau și țipau după ei să trimită oameni la ei să îi ajute - Marea Britanie, Belgia, Germania - au oferit sprijin și au vrut să ajute. Acum după trei ani chiar vine să ne râdă în față ? Atât tupeu poți să ai? Atât tupeu ca fost ministru al Sănătății? Să vină să îmi spună și mie lucrul asta, pentru că nu am cum să-l cred. Să se uite în ochii mei să îmi spună lucru ăsta, domnul Bănicioiu, spune Adina.

Cei doi supraviețuitorii cred că România nu a învățat nimic și puțini au înțeles cât de periculoasă este țara în care trăim.

Cu părere de rău, nu prea cred că România a învățat ceva. Poate sunt câțiva oameni care au empatizat mai mult și acum înțeleg anumite lucruri pe care înainte nu le înțelegeau și nu le vedeau așa cum sunt și cât de periculoasă este toată țara în care trăim, pentru că acele cluburi care erau înainte funcționează și acum se dau la fel șpăgi ca să se ia autorizație, spune Adina.

ŞTIRILE ZILEI