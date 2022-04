BuchaMassacre. Crime de război, atrocități, masacru deliberat și genocid. Reacții în întreaga lume după imaginile care arată ce au făcut rușii în suburbiile Kievului. Dovezi înfiorătoare la Bucha și Irpin

Cadavre pe străzi în Bucha / FOTO: @kiraincongress

"Nu poți să nu vezi aceste imagini ca pe un pumn în stomac", a declarat Antony Blinken pentru Dana Bash de la CNN, duminică, în "State of the Union".

"De la începutul ofensivei, am ieșit și am spus că credem că forțele ruse au comis crime de război și am lucrat pentru a documenta asta, pentru a furniza informațiile pe care le avem organizațiilor relevante, care le vor pune cap la cap. Și cineva trebuie să fie responsabil pentru asta”, a declarat el.

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO: "Nu am văzut de zeci de ani în Europa o asemenea brutalitate împotriva civililor. Este înfiorător și absolut inacceptabil că civilii sunt transformați în ținte și uciși. Și subliniază cât de important este ca acest război să se termine".

"UE ajută Ucraina şi organizaţiile guvernamentale să adune probele necesare pentru urmărirea în tribunalele internaţionale", a anunțat și președintele Consiliului European, Charles Michel.

"Mai multe sancţiuni şi ajutoare din partea UE sunt pe drum", a adăugat el.

"Masacrul din Bucha a fost deliberat", a denunţat și ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, după descoperirea a numeroase cadavre împrăștiate pe străzi.

"Ruşii vor să elimine cât mai mulţi ucraineni cu putinţă. Trebuie să-i oprim şi să-i alungăm. Cer noi sancţiuni devastatoare din partea G7 ACUM", a scris el pe Twitter, postând o fotografie șocantă.

Bucha massacre proves that Russian hatred towards Ukrainians is beyond anything Europe has seen since WWII. The only way to stop this: help Ukraine kick Russians out as soon as possible. Partners know our needs. Tanks, combat aircraft, heavy air defense systems. Provide them NOW. pic.twitter.com/LX5S3KVrwD — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022

"Regiunea Kiev. Infern de secol XXI. Cadavrele bărbaţilor şi femeilor care au fost ucişi cu mâinile legate. Cele mai rele crime ale nazismului s-au întors în Europa. A fost o faptă deliberată a Rusiei", a scris, la rândul său, consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak.

"Pe unele străzi, am văzut 15 sau 20 de cadavre pe sol", dar "nu pot spune câte mai sunt în curţi, în spatele gardurilor", a declarat astăzi primarul din Bucha, Anatoli Fedoruk.

"Câtă vreme geniştii nu au trecut să le verifice, sfatul este ca (aceste cadavre) să nu fie ridicate", pentru că ar putea fi minate, a avertizat el. "Acestea sunt consecinţele ocupaţiei ruse, acţiunile" duşmanului, a acuzat Fedoruk.

Cadavrele a 57 de persoane au fost găsite într-o groapă comună din Bucha, a declarat și şeful echipelor locale de salvare, Serhii Kapliceni.

Cele puţin 10 cadavre erau vizibile, unele doar parţial îngropate, în spatele unei biserici din centrul localităţii. Mai multe cadavre erau în saci mortuari, în timp ce altele aveau haine civile.

AFP a văzut sâmbătă cadavrele a cel puţin 20 de bărbaţi îmbrăcaţi în civil, pe o stradă din Bucha.

Unul dintre bărbaţi avea mâinile legate, iar cadavrele erau împrăştiate pe câteva sute de metri. Nu s-a putut stabili imediat cauza morţii, dar o persoană avea o rană mare la cap.



"Toţi aceşti oameni au fost împuşcaţi", "(ruşii) i-au ucis cu un glonţ în ceafă", a declarat pentru AFP primarul Anatoli Fedoruk. El a mai spus că au fost înhumate deja 280 de persoane în gropi comune, deoarece era imposibil ca aceştia să fie înmormântaţi în cele trei cimitire ale municipalităţii, sub tirurile militarilor ruşi.

This is #Bucha. The outskirt of #Kyiv. Russians were killing people with their hands tied behind their backs and left the bodies near the road. I am shaking. #StopPutinNOW pic.twitter.com/ffzUV8d5xo — Kira Rudik (@kiraincongress) April 2, 2022

Şi primarul Kievului, Vitali Kliciko, a acuzat trupele ruse de genocid, transmite dpa.



"Ceea ce s-a întâmplat în Bucha şi în alte suburbii ale Kievului poate fi descris doar drept genocid", a declarat Vitali Kliciko pentru tabloidul german Bild, citat de Agerpres.



Kliciko a afirmat că răspunderea pentru aceasta îi revine preşedintelui rus Vladimir Putin. "Acestea sunt crime de război crude de care Putin este responsabil. Civili ucişi, cu mâinile legate", a spus fostul mare boxer. "Pentru întreaga lume şi în special pentru Germania nu poate exista decât o consecinţă: Niciun cent nu trebuie să mai ajungă la Rusia, aceştia sunt bani însângeraţi folosiţi pentru măcelărirea oamenilor", a insistat el, pledând pentru un embargou imediat asupra petrolului şi gazului din Rusia.



La rândul său, ministrul de Externe britanic Liz Truss a cerut ca acuzaţiile referitoare la atacurile împotriva civililor să fie anchetate drept crime de război şi a adăugat că Regatul Unit va susţine pe deplin un astfel de demers din partea Curţii Penale Internaţionale, transmite Reuters.



"Pe măsură ce forţele ruse sunt obligate să se retragă, vedem dovezi tot mai numeroase ale unor acte revoltătoare comise de forţele invadatoare în oraşe precum Irpin şi Bucea", a menţionat Truss într-o declaraţie. "Atacurile lor nediscriminatorii împotriva civililor nevinovaţi în timpul invaziei ilegale şi nejustificate a Rusiei asupra Ucrainei trebuie investigate drept crime de război", a insistat Truss.



Ministerul Apărării rus nu a comentat până acum acuzaţiile, notează dpa. Patriarhul Kirill al Rusiei a susținut însă la slujba desfășurată astăzi la cea mai mare biserică a forțelor armate că Rusia este o țară "iubitoare de pace".

Patriarch Kirill: "We are a peace-loving country"



Patriarch Kirill of Moscow and All #Russia said during a sermon at the liturgy at the main church of the Russian armed forces in #Kubinka, near #Moscow, that the Russian people have no desire for war or harming others. pic.twitter.com/cdB9qwvQBv — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2022

"Toți soldații care iau parte la invadarea Ucrainei ar trebui să compară în fața unui tribunal pentru crime de război" scriu hackerii de la Anonymous, care au publicat datele a nu mai puțin de 120 de mii de soldați ruși care iau parte la război.

