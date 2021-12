BRILLIANT | Dr. Konstantinos Vakalidis, din suflet pentru România: "Țara asta e minunată!"

Un personaj tonic, bonom și mai ales, un interlocutor remarcabil, medicul Vakalidis, doctor în științe medicale, a făcut o incursiune în timp și implicit, în propria-i viață, raportându-se la experiențele care i-au definit cariera. Una dintre acestea coincide, fără îndoială, cu momentul în care a ales Romania să-i fie cea de-a doua casă.

Deși s-a născut în Germania, Konstantinos Vakalidis a fost nevoit să se întoarcă, în adolescență, în țara sa de origine, Grecia. Părinții lui, ingineri constructori, și-au dorit pentru el același drum în viață, însă tânărul visa de mic să devină medic.

Mulți ani mai târziu, student chiar la medicină, înainte de Revoluție, a vizitat România. Și, atât de impresionat a fost, încât s-a apucat să învețe limba română. 20 de ani mai târziu era chemat să-i trateze pe pacienții români de diverse probleme ale aparatului urinar.

Poartă România în suflet oriunde s-ar afla și, nu întâmplător, o consideră a doua lui casă. Vine în fiecare lună la București pentru a-i consulta și trata pe cei bolnavi de cancer sau cu probleme de infertilitate. De ce iubește Romania atât de tare și ce îl face cu adevărat #Brilliant, aflați din interviul realizat de Loredana Negrilă.

______________________________________________

He is one of the most acknowledged elite urologists and andrologists in the world.

And, at the same time, he is considered an early adopter of robotic surgery, being one of the first doctors to ever use the Da Vinci robot, ever since the year 2004.

Loredana Negrilă, #Brilliant interview’s host, sat down with Dr Konstantinos Vakalidis for this #Christmas special edition. A tonic and good-natured character and especially a remarkable conversation partner, doctor Vakalidis made an incursion in time and implicitly, in his own past, referencing his career defining experience. One of these experiences being, without a doubt, the moment that he chose Romania as his second home.

Konstantinos Vakalidis was born in Germany but he had to go back to his homeland, Greece. His parents, construction engineers wanted him to follow the same professional route they had chosen, however the man ever since he was young had a dream, to become a doctor. Years later, being a student at Democritus Faculty of Medicine (Atena) , he visited Romania before the Romanian Revolution ( 1989) and he was so impressed that he started learning the Romanian language. 20 years later he is called-in to treat Romanian patients for different urinary tract issues.

He carries Romania in his heart everywhere he travels and therefore, not by chance, he thinks of Romania as his second house. Every month he comes, to Bucharest, in order to consult and treat cancer patients and also infertility patients. Why does he love Romania so much and what makes him truly #Brilliant, find out from the interview!

ŞTIRILE ZILEI