Inițiatorul acestui proiect, Șerban Nicolae, spune că se dorește repatrierea rezervelor pentru că nu se mai justifică să le ținem peste hotare, deoarece România are o economie în creștere, este stabilă și nu se pune problema ca țara noastră să se împrumute în perioada următoare de la Banca Mondială sau de la Fondul Monetar Internațional. Când România făcea astfel de împrumuturi se justifica acest depozit care este la Banca Angliei. El a mai spus că pentru aceasta rezervă România nu primește niciun beneficiu, și doar costuri. El explica că vorbim de 300 de mii de euro pe an pe care îi plătim ca să ținem depozitul de aur la banca din Marea Britanie.

El a dat exemplu și alte state care au procedat la fel în ultima perioada. Ungaria a retras toată rezerva iar alte țări și-au retras o parte din aceste rezerve: Olanda, Germania, Elveția.

România are 60 de tone de aur din rezerva de 103, care de aproximativ 20 de ani se află pe teritoriul Marii Britanii. Specialiștii avertizează că măsura ar putea să decredibilizeze țara noastră pe plan extern, iar opoziția susține că acest act normativ ar încălca chiar și prevederile europene, că social democrații ar fi trebui să se consulte cu specialiștii în domeniu și mai apoi să depună acest proiect.

Șerban Nicolae, senator PSD: România nu mai este în situația de la sfârșitul anilor 90, când eram tot timpul cu ochii pe opiniile FMI și ale Băncii Mondiale, pe ratingurile date de agențiile de rating internațional, astfel încât a apărut această idee a repatrierii rezervei de aur. Nu mai suntem în situația în care să ținem rezerva de aur în străinătate. Țări europene cu economie stabilă, consacrată, cu o democrație veche - Germania, Italia, Belgia, chiar și non UE cum este Elveția a luat asemenea măsură de repatriere a rezervei de aur din străinătate în propriile țări.

Raluca Turcan, deputat PNL: Este o fumigenă pe care acum încearcă să o rostogolească, lansată cu ceva timp în urmă de doi oameni care nu pot fi suspectați de apărarea interesului romanilor, ci mai degrabă de interesul infractorilor, insistă pe acest proiect care încalcă tratatul de funcționare aUE.

Stelian Ion, deputat USR: Nouă ni se pare un demers hazardat, foarte periculos, o asemenea măsură încalcă și prevederile europene, trebuie să te consulți cu instituțiile europene când faci asemenea mișcări importante. este o suspiciune foarte importanta care se abata asupra lui Liviu Dragnea și a celor din PSD.

Rezerva internaţională de aceea se cheamă rezervă internaţională pentru a putea fi văzută şi certificată de către pieţele internaţionale, a afirmat joi Valentin Lazea, economist şef Banca Naţională a României, întrebat despre propunerea legislativă referitoare la repatrierea rezervei de aur a României.

"Despre subiectul aur nu am nimic în plus de adăugat faţă de ceea ce s-a spus de către BNR, de către guvernatorul BNR. Argumentele au fost date, problema a fost prezentată de către BNR. Nu am nimic de adăugat în plus. Ideea principală este că rezerva internaţională de aceea se cheamă rezervă internaţională pentru a putea fi văzută, şi cum să spun, certificată de către pieţe, pieţele internaţionale. Acesta este ideea principală", a spus Valentin Lazea, în cadrul conferinţei "Economia României - Provocări 2019".

