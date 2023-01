Șeful Statului Major Interarme SUA, generalul Mark Milley: Va fi foarte dificil de alungat armata rusă în acest an de pe întreg teritoriul ucrainean ocupat

Gen. Mark Milley

"Din punct de vedere militar, îmi menţin ideea că va fi foarte dificil de expulzat forţele ruse din toate zonele ocupate ale Ucrainei", a declarat generalul Mark Milley la finalul reuniunii ţărilor aliate Kievului. "Asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Dar va fi foarte, foarte dificil", a insistat el.

Este de asemenea foarte posibil "pentru ucraineni să desfăşoare o ofensivă semnificativă cu scopul de a elibera cât mai mult posibil din teritorii", a adăugat generalul american. Însă "aceasta va depinde de livrări de echipamente şi de antrenamente".



SUA se aşteaptă la o contraofensivă a trupelor ucrainene în primăvară, a declarat și secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, subliniind că aliaţii trebuie să ajute Kievul să se pregătească pentru acest moment.



Referitor la livrările de materiale, "avem o fereastră de oportunitate între acum şi primăvară...când ei îşi vor începe operaţiunea, contraofensiva lor", le-a declarat el jurnaliştilor.



"Nu este o perioadă lungă şi trebuie să reunim capacităţile necesare", a adăugat Austin.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri ţărilor occidentale să accelereze livrările de arme grele, în special tancuri.



Nicio decizie nu a fost totuşi luată la sfârşitul reuniunii de la Ramstein cu privire la viitoarea expediere de tancuri Leopard de fabricaţie germană, cerute cu insistenţă de Ucraina.



"Problema a fost discutată", dar "nicio decizie nu a fost luată", a declarat Boris Pistorius, noul ministru german al Apărării.



În ceea ce priveşte Germania, aceasta este un "aliat fiabil", în pofida reticenţelor sale de a livra tancuri Ucrainei, dar "putem să facem toţi mai mult" pentru a ajuta Kievul, a declarat secretarul american al Apărării.



"Ei (germanii) sunt fiabili şi aşa au fost foarte mult timp şi cred sincer că aşa vor continua să fie şi în viitor", a răspuns presei Austin, întrebat ce părere are despre aliatul german şi despre refuzul său în acest stadiu de a aproba livrarea tancurilor Leopard 2.



Oficiali americani de rang înalt au recomandat vineri Ucrainei să nu lanseze o ofensivă majoră împotriva forţelor ruse până când nu va fi livrată ultima tranşă de armament american şi nu va fi efectuată instruirea pentru utilizarea acestui armament, a declarat un înalt responsabil al administraţiei preşedintelui Joe Biden pentru Reuters, agenție preluată de Agerpres.



Şeful administraţiei prezidenţiale de la Kiev, Andrii Iermak, a declarat vineri că ţara sa va primi în cele din urmă ajutorul militar occidental de care are nevoie pentru a respinge invazia Rusiei.



"Suntem din ce în ce mai puternici", a spus Iermak, care conduce biroul preşedintelui Volodimir Zelenski. "Şi tot ce nu am primit încă, vom primi", s-a arătat el încrezător.

