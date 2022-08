Șeful Statului Major al armatei germane atenționează Occidentul să nu subestimeze forța militară a Moscovei. "Rusia are destulă capacitate să extindă conflictul la nivel regional"

Occidentul nu trebuie să subestimeze capacitatea militară a Moscovei, a avertizat miercuri şeful Statului Major General al armatei germane, generalul Eberhard Zorn, care, într-un interviu acordat Reuters, a apreciat că Rusia are posibilitatea de a deschide un al doilea front în cazul în care alege să o facă şi a atras atenţia că armata rusă dispune în continuare de cantităţi enorme de muniţii, deşi trage zeci de mii de obuze pe zi în Ucraina.

"Majoritatea forţelor terestre ruseşti ar putea să fie concentrate în Ucraina pentru moment, dar, chiar şi aşa, nu ar trebui să subestimăm potenţialul forţelor terestre ruse de a deschide un al doilea teatru de război", a declarat generalul Eberhard Zorn, cel mai înalt responsabil militar al Bundeswehr-ului.



Dincolo de infanterie, Rusia are la dispoziţie forţe maritime şi aeriene, adaugă el.



"Cea mai mare parte a Marinei ruse nu a fost încă desfăşurată în războiul din Ucraina, iar forţele aeriene ruse au în continuare un potenţial semnificativ, ceea ce reprezintă o ameninţare de asemenea pentru NATO", a spus Zorn.



Bundeswehr-ul susţine cu regularitate misiunile de poliţie aeriană ale NATO în spaţiul aerian al statelor baltice cu avioane de luptă şi, având una dintre cele mai puternice flote din regiune, urmăreşte îndeaproape evoluţiile din Marea Baltică, situată în vecinătate.



Un potenţial punct fierbinte aici este Kaliningradul, exclava rusă situată între Polonia şi Lituania, ţări membre NATO, unde îşi are baza Flota rusă din Marea Baltică şi care serveşte ca amplasament pentru desfăşurarea rachetelor ruseşti Iskander cu capacitate nucleară.



Rusia a ameninţat că va amplasa arme nucleare şi hipersonice în Kaliningrad dacă Suedia şi Finlanda aderă la Alianţa Nord-Atlantică, ceea ce ambele sunt pe cale să facă.



Zorn, care a acordat interviul înainte de începerea luni a ofensivei ucrainene în sudul ţării, a subliniat că Rusia continuă să dispună de rezerve substanţiale.



"Referitor la forţele sale armate, Rusia are destulă capacitate să extindă conflictul la nivel regional", a apreciat generalul german. "Faptul că ar fi un lucru foarte nerezonabil pentru Rusia este o altă poveste", a adăugat el.



Cât priveşte situaţia militară din Ucraina, Zorn a indicat că dinamica atacului forţelor ruse a încetinit, dar Rusia a continuat să avanseze în mod constant.



"Cu sprijinul focului masiv al artileriei, acestea continuă să înainteze indiferent de victimele civile ucrainene", a spus generalul german, în opinia căruia, Rusia nu este în situaţia să rămână fără muniţii prea curând.



"Ruşii au cantităţi enorme de muniţii la dispoziţia lor", afirmă el. "Aceste muniţii sunt parţial învechite şi foarte imprecise, dar este exact ceea ce provoacă mari distrugeri infrastructurii civile. Ei trag în jur de 40.000 până la 60.000 de obuze de artilerie pe zi", subliniază şeful Statului Major al armatei germane.



Cu toate acestea, Zorn nu anticipează nici un fel de ofensive de mare amploare în adâncimea teritoriului ucrainean în acest moment.



El a mai spus că forţele ruse se concentrează în prezent pe cucerirea Donbasului, regiune industrială din estul Ucrainei, unde separatiştii sprijiniţi de Moscova deţin deja părţi din teritoriul regiunii.

