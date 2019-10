Șeful securității de la Vatican și principala gardă de corp a Papei Francisc a demisionat, după o scurgere de informații în presă

Biserica Catolică a transmis un comunicat în care a arătat că Domenico Giani nu are nicio responsabilitate personală în acest scandal.

"Desi Comandantul (Domenico Giani, n.r) nu poartă nicio responsabilitate personală în desfășurarea evenimentelor, Domenico Giani i-a înaintat demisia sa Sfântului Părinte, din dragoste față de Biserică și loialitate față de Urmașul Sfântului Petru", arată comunicatul Vaticanului.

Domenico Giani, the Commander of the Vatican Gendarmerie, tendered his resignation on Monday, which #PopeFrancis accepted, calling his gesture “an expression of freedom and institutional sensitivity.” https://t.co/mdPuJIBzK7