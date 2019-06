Șeful Poliției Române, Ioan Buda, a dispus anchetă la IPJ Timiș: Acțiunea polițiștilor a fost deficitară și defectuoasă

Polițist ucis

„Dacă am spus că acțiunea polițiștilor Timiș a fost deficitară și defectuoasă, înseamnă că știu de ce am spus chestiunea aceasta. Am dispus acolo o anchetă, ancheta este în curs, dau detalii la finalizare. Avem anchetă la Inspectoratul de Poliție Timiș”, a declarat șeful Poliției Române, Ioan Buda, potrivit Mediafax.

Buda a explicat și modul în care se pregătesc echipajele pentru a captura persoanele urmărite general.

„Noi, zilnic, avem în jur de 17-18, până la 20 de urmăriți general care sunt reținuți. De la începutul anului, până în prezent, au fost reținuți 3800 de urmriți general. Petru fiecare urmărit general și pentru fiecare acțiune trebuie să pregătim într-un anumit fel. Pregătirea constă în: profilul acelui urmărit general și a modului de acțiune. Tocmai la acest lucru trebuiau să se gândească colegii mei: să studieze profilul urmăritului și în funcție de profilul urmăritului au stabilit locația și trebuiau să intervină conform procedurilor. (...) Ei trebuiau să fie pregătiți pentru acțiune”, a mai explicat șeful Poliției Române.

Suspectul avea profilul unei persoane periculoase, a declarat Ioan Buda.

„Sunt măsuri informative pe care colegii le-au avut în zonă. În funcție de asta și-au dozat informațiile înspre acea direcție”, a spus sursa citată despre capturarea de marți a fugarului.

Fugarul Marcel Ionel Lepa, care a împușcat mortal un polițist din județul Timiș, a fost prins marți dimineața de către oamenii legii.

Luni noapte, în județul Timiș a ajuns și șeful Poliției Române pentru a verifica modul în care se desfășoară operațiunea de căutare a fugarului Marcel Ionel Lepa.

Un poliţist în vârstă de 43 ani, de la Postul de Poliţie Recaş, a fost împuşcat mortal, în misiune, de un fugar, respectiv Marcel Ionel Lepa, de 47 de ani, din oraşul Lugoj, care era dat în urmărire internaţională pentru tâlhărie.

ŞTIRILE ZILEI