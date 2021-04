Dr. Raed Arafat, șeful DSU, invitat la Tema zilei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Astăzi, în România mai erau libere doar 131 de paturi de terapie intensivă pentru bolnavii de COVID-19.

Încă un tir de terapie intensivă va fi operaționalizat la Spitalul "Victor Babeș" din București, cel mai probabil mâine, a anunțat Raed Arafat în debutul discuției.

Șeful DSU a explicat că o mie de oameni se prezintă zilnic în București la spital, iar în țară 6 mii. Mulți au nevoie să fie trecuți în secțiile de terapie intensivă, unde stau câte o săptămână - două, iar unii chiar mai mult, de unde și aglomerarea permanentă.

Există în unele județe în continuare creșteri lente, dar există în alte zone stabilizare, a arătat Raed Arafat. Unde s-au făcut carantinări zonale, se vede o scădere la nivel de județ. Sunt alte zone unde se vede o creștere. Chiar și unde este platou poate interveni o creștere.

"Sectorul medical este sub presiune", a subliniat Raed Arafat.

În aceste condiții, primul palier de lucru este vaccinarea în masă, iar al doilea palier este medicina de urgență, pentru a gestiona situația prezentă.

"De aici venim și spunem că sunt măsuri care se iau pentru oprirea răspândirii și măsuri care comparativ cu alte țări sunt mult mai relaxate. Dar în același timp, aceste măsuri trebuie să meargă mână în mână cu vaccinarea. (...) Cu cât vaccinăm mai mult, cu atât ieșim mai repede" din situația actuală, a explicat șeful DSU.

La Timișoara au fost izolate inițial localitățile lipite - același lucru s-a făcut și la București. "Când a crescut Timișoara semnificativ, am reușit să stopăm și să scădem, să tragem frâna și să înceapă să scadă incidența când am aplicat măsuri mai generale. Acum se aplică măsuri mai generale și în București și Ilfov. Dacă atinge 7,5, va avea măsurile pe durata săptămânii".

"Eu sunt convins că dacă măsurile se aplică la momentul necesar vor ajuta să crească creșterea mai departe - trebuie să treacă macar 2-3 săptămâni pentru a vedea impactul", a subliniat Arafat.

"Nu s-a pus problema să relaxăm din cauza protestelor. Proteste au fost și în celelalte țări și ați văzut ce măsuri s-au luat. E acest sentiment că nu mai putem, că nu mai merge", a arătat medicul, admițând în același timp că este foarte greu să le explici de fapt oamenilor care este comportamentul agenților patogeni.

Deciziile se iau la nivel de organisme constituite inclusiv la nivel județean.

"Acești experți nu sunt doctorul Arafat sau o singură persoană. Sunt mai mulți experți, este INSP-ul. Din toate aceste păreri, în final se ajunge la anumite măsuri, cum se întâmplă și în Franța", a exemplificat șeful DSU.

Propunerile sunt adaptate, dar se iau la noi la nivel de CNSU și la nivel de hotărâre de guvern.

La București, la Oradea și la Timișoara sunt implicate spitalele private în gestionarea pandemiei. Problema este că trebuie adus personal din spitalul public.

Sunt discuții la nivel european pe tema mobilității după vaccinare. Se discută și despre implicațiile discriminării.

"Apelăm la înțelegerea oamenilor, pentru că avem lumină la capătul tunelului și asta este vaccinarea", a subliniat Raed Arafat.

Referitor la articole privind posibilitatea schimbării din funcție, Raed Arafat a subliniat că este pentru a doua oară când apar astfel de informații. "Cei care se preocupă cu aceste știri cred că nu știu cu ce se ocupă DSU", a declarat Raed Arafat.

"Dar libertatea de a schimba pe doctorul Arafat o are decidentul. Eu privesc aceste informații ca o tentativă de a reduce încrederea în orice persoană sau instituție în care mai are cineva încredere. Eu cred că așa cum este ținta dr. Arafat, vedeți că sunt multe alate ținte și toate sunt menite să scadă încrederea și să arate că ceva nu e ok", a subliniat șeful DSU.

Studiile internaționale confirmă: România este printre țările cu cele mai blânde restricții din Uniunea Europeană.

Din Portugalia și până în Polonia, din Grecia și până în Germania, cumpărăturile sunt limitate. În unele zone e obligatorie chiar masca FFP, iar circulația restricționată.

În Franța, de exemplu, este carantină de noapte de la orele 19.00 până dimineață, la 6.00.

Mihaela Antoche, corespondent TVR în Franța: Deplasările permise sunt restrânse și trebuie foarte bine justificate. Se pot cumpăra alimente sau medicamente de la farmacie, se poate merge la medic. Librăriile, florăriile, saloanele de coafură și cizmăriile sunt deschise, în schimb nu se pot cumpăra haine sau încălțăminte, deoarece sunt considerate cumpărături neesențiale.

Spania și Italia au fost țările cele mai afectate la începutul pandemiei. În unele zone sunt și acum restricții serioase, pentru că autoritățile nu vor ca istoria să se repete.

Oana Dobrescu, corespondent TVR în Spania: În acest moment, câteva localități din Asturia, de exemplu, se află în alertă de gradul 4. Așa că sunt izolate și toate activitățile neesențiale sunt oprite. Sunt închise hoteluri, săli de sport, cinematografe, muzee și malluri. Inclusiv în supermarketuri, zonele în care se află alte produse în afară de cele alimentare sunt delimitate și nu poți cumpăra nimic de acolo.

Luiza Dincă, jurnalist Radio Torino: În Italia, grădinițele și școlile sunt închise în majoritatea regiunilor din 15 martie. Urmează să fie deschise după Paștele catolic. În ciuda codului roșu care persistă în foarte multe regiuni, Italia respiră un aer de libertate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut: copiii se pot juca în parc, au acces la spațiile de joacă, iar adulții se pot deplasa fără restricții până la ora 22.00.

Potrivit unui studiu realizat de Oxford, pe o scară a restricțiilor de la 1 la 100, România era la un nivel de aproape 64, comparabil, de exemplu, cu Bulgaria și Suedia.

Studiul arată că restricțiile cele mai dure sunt aplicate de Grecia, Italia, Irlanda și Cehia.

