Raed Arafat a arătat că astăzi i-a venit rândul pentru vaccinare și că a făcut public acest lucru pentru că așa a promis.

"Este un gest de normalitate. Deci noi am făcut un pas acum, pe care l-am așteptat, și eu vă spun, abia am așteptat să ajung să pot să mă vaccinez și am promis că fac acest lucru public și l-am făcut public ca să arăt un lucru: ce recomandăm, facem și noi. Nu recomandăm oamenilor să se vaccineze dacă noi nu ne-am fi vaccinat sau nu ne vaccinam. Îndemnul meu către toți este să înțeleagă că asta este speranța pe care o avem la acest moment, asta este calea pe care, dacă o urmează cât mai mulți, vaccinul fiind voluntar, nu este obligatoriu, este considerat vaccin sigur, este un vaccin care este gratuit, dacă totuși cât mai mulți îl facem, reușim poate cât mai repede să reajungem într-o situație cât mai aproape de normalitate", a declarat șeful DSU.

Raed Arafat a îndemnat, de asemenea, să nu fie ascultate știrile false despre vaccin, ci populația să urmărească informațiile justificate științific, care explică cum funcționează vaccinul, și să vină la vaccinare.

Arafat a subliniat că se vaccinează în fiecare an pentru gripa sezonieră.

Potrivit șefului DSU, sunt 4-5 colegi din departament care nu vor să se vaccineze, dintre care doi au trecut recent prin boală. El a subliniat din nou în acest context că vaccinarea "nu este la ordin" și nu este obligatorie.

Luni dimineață a sosit în România, pe cale aeriană, a patra tranșă de vaccin de la Pfizer BioNTech, constând în 150.150 doze. Transportul s-a făcut pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara.

Dozele sosite astăzi sunt distribuite astfel:

- Centrul Regional de Distribuție București: 39.975 doze;

- Centrul Regional de Distribuție Brașov: 24.375 doze;

- Centrul Regional de Distribuție Cluj: 21.450 doze;

- Centrul Regional de Distribuție Constanța: 18.525 doze;

- Centrul Regional de Distribuție Craiova: 13.650 doze;

- Centrul Regional de Distribuție Iași: 20.475 doze;

- Centrul Regional de Distribuție Timișoara: 11.700 doze.

La sfârșitul acestei săptămâni ar urma să fie declanșată a doua etapă de vaccinare.

