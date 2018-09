Carmen Dan, declarație EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE După audieri, ministrul de Interne Carmen Dan a mai declarat jurnaliștilor: "Din punct de vedere al intervențiilor, aceasta a avut acoperire pe cele două aliniate ale art. 19. (n.r., întrebare: Prefectul Capitalei vorbește de persoane care mint și care sunt dezinformate. Mai sunt neconcordanțe?) Eu sunt absolut sigură că în cursul verificărilor penale se va stabili foarte clar dacă există nivel de responsabilitate sau de nevinovăție și cine este responsabil sau vinovat. Am încredere în toate anchetele și, în genere, am încredere în actul de justiție. Poziționarea mea a fost argumentată mai ales ieri, pe niște aspecte, pe care le-am evocat. Eu cred că în România, până la urmă, finalitatea actului de justiție se face în instanță și am absolută încredere în actul de justiție înfăptuit de judecători. Cred că este necesar să existe o actualizare a legislației (n.r., Legea adunărilor publice), este foarte veche, nu mai corespunde nevoilor și realităților, motiv pentru care, în virtutea dreptului de inițiativă legislativă, eu, cu consultarea celor care trebuie consultați, respectând principiile de transparență, voi iniția acest demers. Sunt multe aspecte care trebuie actualizate. Principiile vor fi produsul unei analize făcute la nivelul ministerului, există specialiști. (n.r., întrebare: Credeți și d-voastră că Jandarmeria ar trebui să aibă abilitatea de a face și anchete?) Cred cu tărie că Jandarmeria ar trebui să dispună de toate pârghiile legale pentru a-și exercita, în condiții de siguranță, atribuțiile și, bineînțeles, de a aplica întru tocmai prevederile legale și trebuie să beneficieze inclusiv de un cadru legal adecvat. (n.r., întrebare: În condițiile unei presupuse remanieri, aveți ceva să vă reproșați, ca ministru?) În condițiile unei presupuse remanieri, să lăsăm pe premierul României, care are competența de a face evaluarea".

ACTUALIZARE A început audierea ministrului de Interne, Carmen Dan.

Carmen Dan, ministrul de Interne: "Spun cu toată responsabilitatea: asupra prefectului, care are un rol punctual în genul acesta de misiuni clar delimitate de prevederile legale, nu s-a exercitat, de la nivelul conducerii ministerului, nicio presiune. Înțeleg că și dânsa a confirmat acest aspect. De altfel, rolul prefectului în astfel de situații este unul singur: acela de a dispune, în sensul exprimării acordului în ceea ce privește intervenția în forță".

Carmen Dan, ministrul de Interne: "Consider că preşedintele României s-a antepronunţat, pentru că toată lumea îşi aminteşte ieşirea publică, imediat după evenimentele din 10 august, în care s-a pronunţat foarte clar în sensul constatării publice că Jandarmeria a acţionat violent. Ulterior, i-a cerut procurorului general să se sesizeze şi cred că (...) Parchetul General nu este în coordonarea Administraţiei Prezidenţiale. Bineînţeles că procurorul general avea competenţa să se sesizeze şi fără să îi solicite preşedintele României lucrul acesta. (...) Cred că am argumentat punctul meu de vedere, pentru că, sincer, citind comunicatul Parchetului General de ieri cred că mai degrabă se nasc întrebări decât să se clarifice lucruri, aspecte, uitându-ne la toată presiunea care a fost în ultimele zile, presiunea publică pe şefii Jandarmeriei şi pe secretarul de stat care răspunde de instituţiile prefectului - deocamdată luând în calcul inclusiv faptul că aceştia şi-au aflat calitatea din media şi nu aşa cum ar fi fost normal comunicată de către Parchetul General. Tot ce pot să spun este că am încredere că într-un stat de drept justiţia va funcţiona şi că, până la urmă, adevărul va ieşi la lumină şi că în instanţa de judecată se va face dreptate. Am încredere că judecătorii vor face lucrul acesta, fără a se înţelege că pun o umbră de îndoială asupra activităţii procurorilor. Am încredere că actul de justiţie se va înfăptui şi că, până la urmă, adevărul se va alege ca apa de ulei".

ACTUALIZARE Prima audiată a fost Speranţa Cliseru, prefectul Capitalei.

Prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, a declarat marţi, la audierile din Comisia pentru apărare de la Senat, că nu a participat "niciodată la niciun fel de jocuri politice".

"Eu nu am semnat un ordin (ordinul de evacuare a manifestanţilor din Piaţa Victoriei, la mitingul de pe 10 august - n.r.). Eu am aprobat un ordin dat de Jandarmerie. Am răspuns solicitării de a semna, nu a încercat cineva să mă convingă. Nu am participat şi nu voi participa niciodată la niciun fel de jocuri politice", a precizat Speranţa Cliseru.

Prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, le-a solicitat membrilor Comisiei pentru apărare din Senat să reactualizeze "de urgenţă" Legea adunărilor publice, pentru că nu mai corespunde situaţiilor din prezent.



"Ceea ce vă solicit - şi o să vin şi cu o propunere - este să modificăm de urgenţă Legea adunărilor publice. V-aş ruga să reactualizaţi Legea adunărilor publice, pentru că nu mai corespunde situaţiilor de astăzi, şi ar trebui foarte bine să fie lămuritoare, pentru că o singură notificare către primar nu poate să ţină loc de autorizarea unei manifestaţii publice. Trebuie să existe oameni care să-şi asume organizarea mitingului, să fie ambulanţe, toalete publice, să fie ordine în această organizare de la cap la coadă. Nu putem să mai continuăm cu aceste adunări anunţate prin faxuri, email-uri", a precizat Cliseru.

Maiorul Laurenţiu Cazan, şeful dispozitivului care a coordonat activitatea jandarmilor la miting, și colonelul Ionuţ-Cătălin Sindile, împuternicit inspector general al Jandarmeriei Române sunt audiați de la ora 10,30, iar ministrul Carmen Dan, de la 11,30.

O invitaţie similară a fost trimisă pentru data de 4 septembrie lui Carmen Dan, Speranţei Cliseru şi lui Laurenţiu Cazan, dar audierile au fost eliminate de pe ordinea de zi a comisiei la propunerea PSD. Propunerea de scoatere de pe ordinea de zi a aparţinut senatorului Şerban Nicolae, pe motiv că invitaţia nu a fost stabilită de toţi membrii comisiei, ci doar de o parte a conducerii acestui for, fără respectarea regulamentului.

O altă încercare de audiere a Speranţei Cliseru şi a lui Laurenţiu Cazan a avut loc în 27 august, când şedinţa Comisiei de apărare a fost suspendată din lipsă de cvorum.

De fiecare dată, atât pe 27 septembrie, cât şi pe 4 septembrie, Speranţa Cliseru a răspuns invitaţiei Comisiei de apărare din Senat, prezentându-se la şedinţe.

Între timp, conducerea Comisiei de apărare din Senat a fost preluată de la PNL de către PSD, preşedinte fiind în prezent senatorul Liviu Brăiloiu.

