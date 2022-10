Șefii diplomațiilor de la Washington, Paris și Londra, declarație comună pentru sprijinul de neclintit acordat Ucrainei. Reacție la telefoanele date de Șoigu

"Noi, miniștrii de Externe din Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și din Statele Unite, reiterăm sprijinul nostru de neclintit pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în fața agresiunii în desfășurare a Rusiei. Rămânem dedicați sprijinului constant pentru eforturile Ucrainei de a-și apăra teritoriul atât timp cât va fi nevoie", se arată în declarația comună dată publicității duminică.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski: Dacă cineva poate folosi arme nucleare în această parte a Europei, poate fi doar o singură sursă şi această sursă este cea care i-a ordonat tovarăşului Şoigu să sune ici şi colo

Cei 3 șefi ai diplomațiilor au subliniat că au vorbit duminică, prin telefon, cu ministrul Apărării din Rusia, Serghei Șoigu, "la cererea sa".

"Țările noastre au subliniat că resping acuzațiile în mod clar false ale Rusiei, conform cărora Ucraina ar pregăti folosirea unei bombe murdare pe teritoriul său", notează miniștrii de Externe.

Aceștia avertizează simultan că lumea vede orice încercare a Rusiei de a folosi o astfel de acuzație drept pretext pentru escaladare. "Respingem așadar orice pretext de escaladare din partea Rusiei", afirmă oficialii.

"Miniștrii de Externe au discutat despre determinarea împărtășită de a continua sprijinul pentru Ucraina și pentru poporul ucrainean prin intermediul asistenței de securitate, în domeniul economic și umanitar, în fața războiului brutal și în fața agresiunii lui Putin", se arată în finalul documentului.

The governments of #France, the #UnitedKingdom and the #UnitedStates issued a joint statement reiterating their continued support for #Ukraine's sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/j537Lpf43C