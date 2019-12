Ședință pentru alegerea președintelui CSM. Ministrul Justiției: "Astăzi sper să fie un nou început pentru CSM, nu numai în termen de alegeri, ci și în termeni calitativi"

Consiliul Superior al Magistraturii - CSM / FOTO: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

ACTUALIZARE "Astăzi sper să fie un nou început pentru CSM, nu numai în termen de alegeri, nu numai în termeni de organizare, ci și în termeni calitativi. Un început care să însemne un drum pe direcția de a rezolva probleme din sistem, legile justiției, de a rezolva coeziunea din sistemul judiciar, recomandările din MCV", a declarat ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, la intrarea în CSM.

Întrebat dacă va vota la ședință, după ce la alegerile anterioare a dat un vot nul, ministrul a spus că a ales să le dea timp membrilor Consiliului "să își clarifice pozițiile".

"Și data trecută am votat. Am votat într-un fel în care am dat timp membrilor CSM să discute între ei, să își clarifice pozițiile și să răspundă la întrebarea dacă vor mai departe un consiliu scindat în tabere sau un consiliu care să lucreze în jurul unor proiecte", a subliniat ministrul.

ACTUALIZARE Nicoleta Margareta Ţînţ a fost desemnată, prin vot, de Secţia pentru judecători a CSM pentru a candida la funcţia de preşedinte. În cadrul aceleiaşi şedinţe a plenului, procurorul Tatiana Toader a fost aleasă vicepreşedinte, reamintește Agerpres.



CSM are în componenţă 19 membri: nouă judecători şi cinci procurori aleşi de magistraţi în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor, doi reprezentanţi ai societăţii civile aleşi de Senat şi trei membri de drept - ministrul Justiţiei, preşedintele ICCJ şi procurorul general al României. Mandatul membrilor aleşi este de şase ani, fără posibilitatea reînvestirii.



Potrivit Constituţiei şi Legii 317/2004 privind CSM, Consiliul este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, care fac parte din secţii diferite, pentru un mandat de un an, care nu poate fi reînnoit.



Au dreptul să candideze doar cei nouă judecători şi cinci procurori aleşi în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor. Nu pot candida la funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte membrii de drept ai CSM şi reprezentanţii societăţii civile.



Conducerea CSM este aleasă prin votul membrilor plenului, iar dacă preşedintele este judecător, vicepreşedintele trebuie să fie procuror şi invers.



În prezent, Consiliul Superior al Magistraturii este format din judecătorii Simona Camelia Marcu şi Mariana Ghena - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea - Curtea de Apel Bucureşti, Nicoleta Margareta Ţînţ - Curtea de Apel Braşov, Andrea Annamaria Chiş - Curtea de Apel Cluj, Gabriela Baltag - Tribunalul Neamţ, Evelina Mirela Oprina - Tribunalul Ilfov, Mihai Andrei Bălan - Judecătoria Timişoara şi Mihai Bogdan Mateescu - Judecătoria Râmnicu Vâlcea.



Din CSM fac parte procurorii Codruţ Olaru - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Cristian Mihai Ban - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Florin Deac - Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş, Nicolae Andrei Solomon - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Tatiana Toader - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti.



Victor Alistar şi Romeu Chelariu au fost aleşi de Senat ca membri ai CSM din partea societăţii civile.

