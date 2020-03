Ședință de urgență la Ministerul Mediului pe tema poluării din București. Costel Alexe: Avem noi suspiciuni de activități industriale în județul Ilfov și în București

În noaptea de 1 spre 2 martie, au fost înregistrate depăşiri ale valorilor de PM 2.5 cu până la peste 900%

UPDATE: Ministerul Mediului i-a îndemnat pe cetățeni ca pentru a reclama nivelul ridicat al poluării într-o anumită zonă să sune la 112, de unde situația va fi direcționată către Garda de Mediu.

„Aseară, la toate stațiile pe care le deține Ministerul Mediului au fost înregistrate depășiri: la Lacul Morii, de opt ori”, a spus Alexe, într-o conferință de presă.

Potrivit acestuia, poluarea a fost generată în principal de un incendiu izbucnit la Crevedia, dar și de incendiul de la Gara de Nord.

„Din discuția cu ISU, a fost un incendiu de vegetație forestieră, pe 5.000 de mp, la Crevedia, acel incendiu de la Gara de Nord, din miezul noptii și alte incendii provocate de populație din jurul Bucureștiului”, a spus Alexe.

Ministrul Mediului a mai precizat că ,în cadrul județului Ilfov „există 46 de firme autorizate și în municipiul București 69, care au acest proces de ardere".

Un incendiu a izbucnit în noaptea de duminică spre luni la o cameră de birouri din Gara de Nord din Capitală. 34 de oameni, angajaţi şi călători, au fost evacuaţi.

„Am avut convocată o reuniune de urgență pentru a vedea exact ce s-a întâmplat în București, care au fost valorile. Vârful de poluare, inclusiv la stațiile din rețeaua națională au avut depășiri de până la opt ori. La stația Lacul Morii, Mihai Bravu sau Cercul Militar am avut aceste depășiri. Între timp, avem condiții de intrare în normalitate. O spune și rețeaua de senzori independenți. Am avut acest episod de poluare ca urmare a unui cumul de factori: arderi necontrolate din București și Ilfov. Aceste creșteri au început aseară în jurul orei 21 cu vârful în jurul orei 3-4 dimineața. Avem și noi suspiciuni de activități industriale în județul Ilfov sau București, mai ales noaptea, care dau în atmosferă cantități industriale de poluanți. Avem în Ilfov 46 de firme autorizate și în București 69 care au acest proces de ardere. La capitolul măsuri am stabilit că până la finalul săptămânii vom controla toate sursele de ardere din București și Ilfov. Vrem să vedem dacă dețin echipamente necesare. În cadrul controlului vor fi verificate și acele firme care s-ar putea să deruleze activități fără autorizații. Va fi obligație pentru toți operatorii economici să dețină echipamente și vor fi obligați să comunice valorile chiar și în timpul nopții pentru a informa populația”, a declarat Costel Alexe.

Ministrul de resort a convocat, în această dimineaţă, conducerile Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM) pentru a discuta măsurile ce se impun după ce, în noaptea de 1 spre 2 martie, au fost înregistrate depăşiri ale valorilor de PM 2.5 cu până la peste 900%, precum şi a celor de PM10 cu aproape 800%.

Depăşirile au fost semnalate atât la staţiile din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, cât şi de senzorii din reţelele independente.

