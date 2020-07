Orban: De la începutul epidemiei orice demers al Guvernului a fost boicotat de atitudinea unor lideri politici și a unor instituții publice care s-au comportat ca niște filiale PSD

Ședință de guvern - Palatul Victoria / FOTO: Autor: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

”Am convocat de urgență această ședința de guvern pentru a găsi soluția pentru pericolul uriaș care există pentru sănătatea cetățenilor români, în urma unei decizii CCR. De la începutul epidemiei orice demers al Guvernului în lupta anti COVID a fost boicotat, îngreunat și în multe momente sabotat literalmente de atitudinea unor lideri politici, de decizii care au fost luate împotriva voinței guvernului și de atitudinea unor instituții publice care s-au comportat ca niște filiale declarate ale PSD. La fiecare lovitură dată împotriva sănătății publice, împotriva dreptului cetățenilor români la sănătate, noi am avut soluții și acum venim cu soluții. În urma unei decizii a CCR toate amenzile date cu instituțiile cu drept de control au fost anulate, printr-o decizie a CCR ca filială a PSD”, a spus Orban la începutul ședinței de guvern.

Premierul a mai spus că va cere dezbaterea proiectului în regim de urgență.

"Şedinţa de astăzi are un singur punct pe ordinea de zi şi anume Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. V-o spun că exista bază legală şi înainte pentru toate măsurile pe care le-am luat. Şi îmi pun aşa o întrebare, unde am fi fost, dacă nu am fi putut să luăm aceste măsuri de izolare la domiciliu şi de introducere în carantină instituţionalizată ? (...) Astăzi trebuie să dezbatem şi să aprobăm acest proiect de lege, îl vom transmite la Parlament, voi solicita Parlamentului dezbaterea în procedură de urgenţă, astfel încât cât mai repede posibil să restituim baza legală în urma deciziei Curţii Constituţionale care să ne permită să putem să combatem eficient şi să avem la dispoziţie toate instrumentele pe care le au toate celelalte ţări", a afirmat, luni, Orban, în cadrul şedinţei de Guvern.

Ministrul Nelu Tătaru anunţa, vineri seara, că Ministerul Sănătăţii, Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei au creat un grup de lucru în vederea înaintării unui proiect de lege pentru "punerea în concordanţă" a cerinţelor CCR referitoare la carantinarea şi izolarea persoanelor cu COVID-19.

Săptămâna trecută, Curtea Constituţională a României a publicat motivarea deciziei din 25 iunie prin care a declarat ca fiind neconstituţională starea de carantină şi internarea obligatorie.

CCR consideră că textele de lege privind internarea obligatorie şi carantina în timpul epidemiei sunt neconstituţionale, deoarece sunt lipsite de claritate şi previzibilitate, au un caracter incert şi dificil de anticipat şi nu oferă garanţii privind respectarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale.

De asemenea, CCR susţine că instituirea carantinei în România prin OUG reprezintă o veritabilă privare de libertate şi o restrângere a drepturilor fundamentale.

