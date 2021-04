Tensiuni in coalitie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Ludovic Orban:

- chestiunea legată de răspunderea politică exclusivă pentru mentinerea în funcție a d-lui Voiculescu apartine exclusiv partidului care îl susține

-exigența noastră față de modul în care este condus Ministerul Sănătății este maximă.

- noi susținem foarte clar dreptului primului ministru ca atunci când consideră (...) are dreptul constituțional de a demite ministrul.

- atunci când un minstru nu își face treaba, partidul care l-a propus trebuie să decidă

- ceea ce am avut de spus (la adresa ministrului Sănătății) am spus in cadrul coalitiei. Este cu siguran unul dintre ministerele in care au aparut cele mai multe multe probleme, este nevoie de o analiză

ACTUALIZARE: Declarații Dan Barna, după ședința coaliției:

- Coaliţia merge mai departe, coaliţia este asumată pe reformele pe care le-am propus în programul de guvernare. Continuăm în această structură, pentru că este foarte important ca acest Guvern să-şi îndeplinească programul de guvernare.

- Există o susţinere la nivelul actualului ministru Vlad Voiculescu, care se va reflecta, bineînţeles, şi în perioada următoare. Vlad continuă la Ministerul Sănătăţii, nu a fost niciun moment în discuţie în coaliţie ideea ca Vlad să fie demis sau să se retragă.

- Obiectivul general al coaliţiei şi al nostru, al fiecăruia dintre noi, este ca acele obiective pe care le avem în programul de guvernare să devină realitate

Potrivit unor surse din partid, la ședința BEx al PNl, Ludovic Orban ar fi transmis colegilor săi să fie mai puțin critici și să lase problema ministrului Sănătății în sarcina USRPLUS, pentru că acesta este reprezentantul lor. Și Rareș bogdan a afirmat că deocamdată nu se pune problema unor demiteri dar se analizează datele și se cautî lanțul de vinovății.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a afirmat că nimeni nu este de neînlocuit.

Decizia apartține premierului, iar acesta are susținerea liderilor PNL.

Dan Barna, liderul USR, declara înaintea ședinței de coaliție că se discută: Dialogul este soluția acestei crize și că nu se va ajunge la o solicitare de demitere.

Rareş Bogdan: Cineva trebuie să ne dea explicaţii pentru o situaţie

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat, luni, înainte de şedinţa BEx al PNL, că "cineva" trebuie să dea explicaţii pentru ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Foişor din Capitală.

"Vom vedea ce s-a întâmplat vineri. În primul rând, modul în care funcţionează coaliţia şi ce s-a întâmplat vineri seara într-un moment în care o ţară întreagă a fost şocată de imaginile cu oameni scoşi la ora 23,30 la 5 grade, atât erau în Bucureşti la acea oră, pe targă, acoperiţi doar cu o pătură, în scaune cu rotile, foarte mulţi spre maşini personale ale aparţinătorilor şi nu spre salvări. Eu ştiu că pe zi în Bucureşti sunt o mie de apeluri la salvare, ştiu că sunt supraîncărcate şi spitalele şi activitatea Ambulanţei şi a SMURD, dar cineva trebuie să ne dea explicaţii pentru o situaţie", a spus Rareş Bogdan înainte de şedinţa BEx al PNL

El a fost întrebat cine ar trebui să dea aceste explicaţii.

El a criticat faptul că ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a făcut declaraţii duminică în acelaşi timp cu premierul Florin Cîţu.

"Un prim-ministru, atunci când dă declaraţii, nu poate fi în niciun fel acoperit sau dublat de declaraţiile altcuiva. Preşedintele României, prim-ministrul, guvernatorul Băncii Naţionale, Patriarhul României sunt nişte persoane care nu trebuie să fie dublate de mitropoliţi, consilieri guvernamentali, de alte persoane atunci când fac o declaraţie", a spus el.

Rares Bogdan: Domnul Raed Arafat este uşor tensionat şi nu ar fi rău să încerce să mai exerseze empatia

Rareş Bogdan a subliniat că a fost o greşeală invitarea şefului DSU, Raed Arafat, la şedinţa BEx al PNL de acum două săptămâni.



"Cred că domnul Raed Arafat este uşor tensionat, e uşor obosit şi nu ar fi rău să încerce să mai exerseze empatia şi emoţia, pentru că nu suntem roboţi", a spus liberalul.

