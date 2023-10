Țeapă imobiliară de milioane de euro, la Cluj-Napoca. Un bloc ridicat fără autorizație a fost demolat de primărie

La prânz, blocul construit ilegal a început să fie demolat. Se punea astfel în aplicare o sentinţă definitivă a instanței.



Atrași de prețurile mai mici decât cele ale pieţei, și de oferta dezvoltatorului, mai mulți cumpărători au căzut în capcana lui Florea Ianson Traian. Încă din anul 2011, dezvoltatorul cerea 13 mii de euro pentru un apartament de două camere, la roșu, dar nu spunea că blocurile erau ridicate fără acte legale.

Antonio Miclea - corespondent TVR: Povestea acestor blocuri a început în urmă cu mai bine de 10 ani, atunci când dezvoltatorul imobiliar a pus la vânzare la prețuri foarte bune. Oamenii au aflat abia mai târziu că e construit ilegal. Decizia definitivă în instanță a venit în 2019, iar termenul pentru demolare e până anul viitor, în luna februarie.

Decizia de demolare a devenit publică încă de acum 4 ani, dar dezvoltatorul a reușit să vândă apartamente în continuare.



În urmă cu câteva săptămâni, locatarii au fost somați să plece, pentru că blocul va fi dărâmat. Cei mai mulți s-au conformat deciziei și s-au mutat, dar un locatar a refuzat până în ultima clipă să plece, sperând într-o minune.



Un alt păgubit, pensionar, în vârstă de 70 de ani, a ajuns la spital: i s-a făcut rău când a văzut buldozerele în dreptul geamurilor. Juriștii ne spun să fim mereu atenți la ce acte semnăm, mai ales atunci când prețul este mult prea mic.



Prin telefon, ADRIAN CUCULIS - avocat: Antecontractul nu reprezintă nimic altceva decât o garanție că vei cumpăra acel bun şi la preţul pe care l-ai agreat. Este o înţelegere prealabilă, dar nu te asigură pe tine, în calitate de promitent cumpărător, că imobilul este legal din toate punctele de vedere, construit.



La circa două ore după ce buldozerele au început se demoleze geamurile și pereții, acțiunea a fost sistată.



Prin telefon, AVOCAT DANIEL NĂNDREAN, avocatul dezvoltatorului imobiliar: 15 persoane au formulat contestație în grup, pentru că ei au încercat să îi evacueze din bloc fără să existe o hotărâre de evacuare.

Situația nu este singulară. Pentru blocul vecin, construit de mai bine de 10 ani, este în instanță un alt dosar: are mai multe etaje ridicate ilegal. Şi aici au fost vândute mai multe apartamente.



Trei blocuri sunt construite ilegal de același dezvoltator: Traian Onuc, care în trecut se numea Traian Florea Ianson. Acesta este cercetat în mai multe dosare penale și a fost chiar în arest preventiv pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, alături de un complice. În luna iulie însă a fost plasat sub control judiciar. Prejudiciul estimat este de aproximativ 5 milioane de euro.

