''Darul iubirii'', tema din acest an a globului de cristal din Times Square, New York

Începând cu 1999, toate panourile nou instalate în globul de cristal au fost proiectate şi realizate manual de meşteşugari irlandezi la Waterford. Sfera cuprinde un total de 2.688 de panouri din cristal.

În fiecare an, designul are o temă diferită. Tema de anul acesta este ''Darul iubirii'' (''Gift of Love''), iar panourile reprezintă inimioare întrepătrunse, a precizat Tom Brennan, maestru artizan Waterford, aflat în Times Square.

Best believe I’m still bejeweled, when I walk in the room...I can still make the whole place shimmer The NYE Ball is bejeweled for 2023! The new Waterford Crystals were installed featuring this year’s design: "The Gift of Love"

TimesSquare #NewYearsEveBall #BallDrop pic.twitter.com/aMlGER7BGe