Școlile profesionale sunt ocolite de elevi, deși piața de muncă este ofertantă. Un mecanic auto bun câștigă 5.000 de lei

Din 41 de clase de învățământ profesional din Dolj, doar pentru jumătate s-au depus dosare de înscriere. La Colegiul Economic "Gheorghe Chițu" sunt două clase de învățământ profesional: una pentru ospătar, cealaltă pentru bucătar.



DANIELA IFTIMOV - director adjunct Colegiul Național "Gheorghe Chițu" din Craiova: Pentru clasa de ospătar s-a prezentat un număr de 21 de elevi, rămânând vacante 3 locuri, la bucătari au fost ocupate 9 și neocupate 15.



La Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova sunt trei clase profesionale. Doar una e completă.



CRISTIAN RĂDUȚI - director adjunct Liceul Tehnologic de Transporturi Auto: Se caută un tichinigiu bun foarte foarte mult, nu se dorește această calificare, probabil se consideră că munca este prea mare.



Și conducerea Liceului Tehnologic „George Bibescu" din Craiova a fost surprinsă să vadă că noua specializare de electrician auto nu are căutare.



VIOREL SALIU - director adjunct Liceului Tehnologic „George Bibescu" Craiova: Această calificare am promovat-o și am explicat că, așa cum la mecanic auto avem școală de șofer pentru permis de categorie B și C, și la electricieni auto va exista această posibilitate. Era un punct cu care noi încercam să-i atragem pe elevi la calificarea de electrician auto. Din păcate, văd că nu am avut succes.



În timp ce multe specializări din domeniul auto nu au căutare, proprietarii de service-uri găsesc tot mai greu forță de muncă calificată. Deși salariile nu sunt deloc mici.



ȘTEFAN DINCĂ - administrator service auto: Nu vor să facă carieră în domeniul acesta, li se pare foarte greu. Eu am încercat să fac niște contracte cu licee, s-aduc copii, dar nu prea se găsesc. Un mecanic bun câștigă foarte bine, cam 5.000 de lei.



Reprezentanții inspectoratului școlar cred că de vină sunt mentalitatea părinților și numărul prea mare de locuri alocat liceelor.



CARMEN MARCU - inspector şcolar pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic IȘJ Dolj: Elevi fără evaluare națională nu au dorit să opteze pentru învățământul profesional, ci au dorit să ajungă la liceu. Nu știu care va fi finalitatea lor.



În județul Dolj, nici locurile la învățământ profesional dual nu s-au ocupat. La astfel de specializări tinerii fac practică la agenți economici și primesc 400 de lei pe lună, fără să fie obligați să se angajeze la firma respectivă.

