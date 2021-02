Protestului minerilor din Valea Jiului are deja primele efecte: majoritatea şcolilor şi grădiniţelor din municipiul Deva au trecut, de astăzi, în sistem on line, după a patra zi consecutiv în care mare parte din oraş a rămas fără căldură şi apă caldă după oprirea activităţii la Termocentrala Mintia, care nu mai are cărbune.