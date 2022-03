Șase balerini care au reușit să fugă de războiul din Ucraina au ajuns la Opera Națională din București

Lara, o balerină din Ucraina, cu dublă cetățenie - canadiană și română - era fericită. Era angajată a teatrului de stat din Dnipro și făcea exact ceea ce a visat dintotdeauna: balet. Acum mai bine de o săptămână, viața ei s-a schimbat complet, într-o dimineață. A fost nevoită să fugă din orașul în care locuia, situat aproape de Donețk.



LARA PARASCHIV, balerină: Prietena mea din teatru m-a sunat la 8.00 și a zis: "ai auzit"? Și eu am zis "ce"? "Că a început războiul." Și eu am zis: Am citit și am văzut, da, a început.



Se teme pentru oamenii rămași în bătaia puștilor.



LARA PARASCHIV, balerină: Dacă trebuie să stea în metrou, dacă trebuie să stea în buncăr și toată lumea face așa acum, să stea acolo. Dar dacă au posibilitatea să plece, să plece.



Șase balerini din Ucraina au ajuns în ultimele zile la Opera Națională din București.



DANIEL JINGA, managerul Operei Naționale București: Le-am găsit cazare, ne-am preocupat să aibă cele trei mese zilnice, nu toți au avut nevoie de asta. După etapa de pregătire, îi vom integra în spectacole și le vom face și niște contracte de colaborare.



Printre cei sosiți este și Aibek. Are 21 de ani și este din Kîrghîzstan. Acum, a testat pentru prima dată scena Operei Naționale din București.



AIBEK RYSKULBEKOV: Am lucrat în Ucraina timp de doi ani, dar, din cauza situației generate de război, am venit în România. Nu mi-am imaginat că s-ar putea întâmpla asta (n.r. războiul). Am crezut că sunt doar informații, poate chiar false, dar uite că s-a întâmplat.

LUCIAN ROMAȘCANU, ministrul Culturii: Suntem pregătiți să-i primim și să-i integrăm și e foarte important ca toți cei care practică arte ale spectacolului să poată să repete, să poată să rămână în formă în continuare.



Și Corul Madrigal și-a arătat susținerea față de poporul care trăiește în aceste zile groaza războiului.

Imnul Ucrainei, intitulat "Încă nu a murit Ucraina" a fost interpretat de o tânără de 17 ani, refugiată în România alături de mama și fratele ei.

