În mai multe județe din țară numărul îmbolnăvirilor a scăzut constant, astfel că au ajuns să aibă o rată a infectărilor sub 1,5 cazuri la mia de locuitori. Sunt în total șase județe, printre care Gorj și Olt din sudul țării.

7 judete in scenariul verde EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Un județ care are o rată de infectare sub 1,5 cazuri la mia de locuitori își poate redeschide restaurantele și cafenelele în interior. Acestea pot funcționa la jumătate din capacitate. Se pot redeschide și teatrele și cinematografele, însă cu spectatori doar în jumătate de sală. Cele mai mici rate de infectare cu noul coronavirus sunt raportate în Harghita și în județul Gorj, acolo unde, în urmă cu zece luni, a fost confirmat primul caz de COVID-19 din țară noastră. Acum, județul Gorj are o rată de infectare de 0,9 cazuri la mia de locuitori, cea mai mică din țară.

Și în județul Olt continuă să se mențină în scenariul verde, cu o incidență cumulată de 1,2 cazuri infectate cu COVID-19 la mia de locuitori. În scenariul verde mai sunt și judetele Neamț, Salaj și Suceava.

ŞTIRILE ZILEI