Schimbă țara pentru copii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Izabela și Cristi sunt elevi în clasa a IX-a la Colegiul Național "Spiru Haret " din Capitală. La 15 ani, adolescenții știu că schimbarea pleacă de la fiecare și că lucrurile mici fac oamenii mari. Așa că au lăsat jocurile și ieșirile în oraș ca să organizeze un spectacol caritabil prin care speră să adune cât mai mulți bani pentru dotarea secției de ortopedie a spitalului Marie Curie din București.

În prima fază, tinerii vor să achiziționeze scaune performante pentru transportul pacienților.

Adolescenții se bucură de susținerea profesorilor, care îi încurajează în acțiunile lor.

Pentru ei, pentru copiii de la "Marie Curie", vor organiza și un târg de Paște, în curtea școlii, unde elevii vor putea vinde produse făcute de ei. De la prăjituri și sucuri până la obiecte inspirate din tema târgului. Banii vor fi folosiți în același scop: dotarea sectiei de ortopedie a spitalului de copii.

Adolescenții sunt cunoscuți sub numele de "The Change Hub": șapte tineri care au construit primul hub din învățământul românesc, unde încearcă să revoluționeze sistemul de predare. Iar acum vor să pună ordine în sistemul sanitar, sub sloganul "Pentru ei".

ŞTIRILE ZILEI