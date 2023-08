Șapte copii din Pakistan care mergeau la școală cu telecabina au rămas suspendați, după ce s-a rupt un cablu

ACTUALIZARE Toți cei 8 oameni din telecabina suspendată la peste 350 de metri deasupra unei văi din Pakistan – 7 elevi și un profesor – au fost recuperați în siguranță, după ore întregi de intervenție, a declarat un purtător de cuvânt al serviciilor de urgență. La lăsarea întunericului, operațiunea a continuat sub lumina reflectoarelor aduse special.

Un copil a fost recuperat cu elicopterul, restul pasagerilor au coborât cu tiroliana.

#BREAKING #Pakistan JUST IN: All eight people including children were rescued from the stranded Pakistan cable car. pic.twitter.com/iZRtn4gPF9