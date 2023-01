„Voiam să le scriu celor de la Sotheby's”. Creierul din spatele furtului graffiti-ului din Ucraina semnat de Banksy ar putea sta 12 ani în închisoare

Acum, bărbatul care a organizat furtul graffiti-ului riscă 12 ani de închisoare. În apărarea sa, acesta susține că a vrut doar să folosească arta pentru a ajuta forțele armate ucrainene, relatează Meduza.

Poliția din regiunea Kiev a formulat acuzații împotriva unui bărbat despre care susține că a organizat furtul unuia dintre cele șapte graffiti-uri create în Ucraina de Banksy. Graffiti-ul furat, care a fost pictat pe partea laterală a unei clădiri bombardate din Hostomel, înfățișează o femeie cu o mască de gaze.

Bărbatul este acum acuzat de comiterea unui furt la scară deosebit de mare și de organizare de grup infracțional - o infracțiune care se pedepsește cu până la 12 ani de închisoare, conform legislației ucrainene.

Poliția a precizat că, pe 2 decembrie, un grup de persoane din Kiev și Cerkasi a demontat porțiunea de zid care conținea pictura murală și a încercat să o transporte „cu ajutorul unor scânduri de lemn și polietilenă”. Tentativa de furt a fost zădărnicită, iar infractorii au fost arestați, „datorită cetățenilor preocupați”.

Cazul a fost catalogat inițial ca fiind unul de „distrugere sau deteriorare intenționată a proprietății”. Totuși, după ce graffiti-ul a fost examinat de experți și s-a stabilit că valoarea acestuia era de aproximativ 245.000 de dolari, acuzațiile au fost ridicate.

A Banksy graffiti in Hostomel has been stolen.

People, what the fuck is this, huh? pic.twitter.com/POAcq15M1J