“Riscăm să pierdem o întreagă generaţie de copii yemeniţi”. Foametea face ravagii în Yemen, țară măcinată de conflictul armat care durează de șase ani

Foamete în Yemen / FOTO: unicefusa.org

Vectorii malnutriţiei s-au accentuat în 2020 în Yemen, unde pandemia de coronavirus, declinul economic, inundaţiile, intensificarea conflictului armat şi subfinanţarea asistenţei ONU au agravat foametea care făcea deja ravagii, după şase ani de război.

"Avertizăm încă din iulie că Yemenul este în pragul unei crize catastrofale de securitate alimentară. Dacă războiul nu ia sfârşit acum, ne apropiem de o situaţie ireversibilă şi riscăm să pierdem o întreagă generaţie de copii yemeniţi", a spus Lisa Grande, coordonatoare umanitară a ONU pentru Yemen.

Potrivit unei analize a malnutriţiei din sudul Yemenului realizate în Cadrul integrat de clasificare a fazelor securităţii alimentare (IPC) al ONU, cazurile de malnutriţie acută la copiii sub cinci ani au crescut cu 10% în cursul acestui an, ajungând la peste o jumătate de milion.

În acelaşi timp, cazurile de copii cu malnutriţie acută severă au crescut cu 15,5%, iar cel puţin un sfert de milion de femei însărcinate sau care alăptează au nevoie de tratament pentru malnutriţie.

În sudul Yemenului, aflat sub controlul guvernului recunoscut internaţional, trăiesc circa 1,4 milioane de copii sub cinci ani. Nu sunt deocamdată disponibile datele IPC privind nordul Yemenului, unde trăieşte majoritatea populaţiei şi care este sub controlul rebelilor houthi, susţinuţi de Iran.

În Yemen nu a fost declarată niciodată oficial stare de foamete, dar potrivit ONU această ţară înregistrează cea mai amplă criză umanitară din lume, 80% din populaţie fiind dependentă de ajutor umanitar.

Pe fondul crizei acute de fonduri din acest an, ajutorul alimentar şi alte servicii care au prevenit ca milioane de yemeniţi să cadă pradă inaniţiei şi bolilor s-au restrâns progresiv.

Până la jumătatea lui octombrie, ONU a primit doar 1,43 miliarde de dolari din cele 3,2 miliarde necesare ca asistenţă pentru Yemen pentru anul în curs, iar programele în acest sens au început să fie suspendate sau limitate.

ONU a subliniat că are nevoie urgentă de 50 de milioane de dolari pentru susţinerea programelor de alimentaţie.

(sursa: Agerpres)

