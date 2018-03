Colegi de echipă, oameni din lumea fotbalului, fani, foști rivali și politicieni s-au adunat în fața Bisericii Santa Croce, din Florența, pentru a participa la înmormânatarea fotbalistului. Colegii de echipă au afișat bannere și fulare cu mesajul „Pentru totdeauna, Căpitanul nostru”.

O mare de oameni s-a strâns în Piața Santa Croce din Florența să-i aducă un ultim omagiu lui Davide.

Cu fulare și steaguri, fanii viola și-au aplaudat căpitanul minute în șir.

"There's only one captain," the crowd chanted ♥️ Thousands of fans and representatives of every Serie A club gathered in Florence for the funeral of Davide Astori: https://t.co/jHxtEkbG2h pic.twitter.com/4nU1IK8OyT

Ciprian Tătărușanu, fost coleg cu Astori, și Ianis Hagi au mers și ei să-și ia rămas bun de la fotbalist.

Thousands of fans and dozens of players turned out on Thursday to say goodbye to Fiorentina captain and Italy international Davide Astori, who died suddenly at the age of 31 on Sunday. https://t.co/nYMiY8rL7a pic.twitter.com/sYaxPncrYE