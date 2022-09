”Minge de foc” misterioasă, observată deasupra Scoției și a Irlandei de Nord. Specialiștii fac investigații pentru a reface traseul obiectului care a fost văzut pe cer

Rețeaua Meteor din Marea Britanie face cercetări pentru a stabili dacă obiectul a fost un meteorit sau resturi spațiale.

Danny Nell, 21 de ani, își plimba câinele în Johnstone, chiar la vest de Paisley și Glasgow, când a văzut mingea de foc.

„Îmi plimbam câinele și era destul de ciudat ora 22:00 și tocmai am văzut blițul pe cer și mi-am scos telefonul și l-am înregistrat”

Dr. Annie O'Brian, de la Universitatea din Glasgow și Fireball Alliance din Marea Britanie, a spus că meteorii sunt bucăți de praf și rocă din spațiu care ard când intră în atmosfera Pământului.

Ea a spus: „Dacă ajung până pe pământ, îi numim meteoriți. În acest moment, nu știm dacă ceea ce am văzut aseară a fost un meteor. Probabil că a fost. Cealaltă variantă ar fi să fi fost un gunoi spațial sau o bucată de satelit, care a căzut înapoi pe pământ. Din filmări, nu arată așa, dar vom ști în următoarele ore. Deci poate că este un meteor. Și având în vedere cât timp a durat - poate avem primul meteorit scoțian din peste 100 de ani. "

Acum se fac investigații pentru a reface traseul obiectului care a fost văzut pe cer, pentru a afla dacă a ajuns la pământ.

Imaginile realizate de la observatori și de la membrii publicului vor fi folosite pentru a-și triangula traiectoria pe cerul pentru a afla unde ar fi căzut pe pământ.

