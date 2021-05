„Împreună învingem pandemia! Ce conține vaccinul?”. Miniștrii din cabinetul Cîțu au răspuns provocării lansate de premier despre ce înseamnă vaccinul anti-COVID pentru ei

„Împreună învingem pandemia! Ce conține vaccinul?”, campanie de comunicare a Guvernului României

”Venim cu o abordare bazată pe emoție, pentru că vaccinarea nu înseamnă doar statistici, ci este un bun comun de care avem nevoie pentru revenirea la normalitate. Fiecare român care încă nu s-a vaccinat ar trebui să se gândească la ce-i lipsește, la cum i se va schimba viața dacă s-ar vaccina: să-și vadă mai des părinții, copiii să se întoarcă la școală, să meargă în concediu fără teamă”, a afirmat șeful Executivului.

Conceptul creativ al campaniei de comunicare are la bază întrebarea ”Ce conține vaccinul?”. Într-un videoclip postat pe pagina sa oficială de socializare, premierul oferă un răspuns acestei întrebări și îi invită pe membrii Guvernului, precum și pe români, să vină cu propriul răspuns.

Bogdan Aurescu: Vaccinul conţine pentru noi, diplomaţii, multe lecţii învăţate

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a răspuns vineri provocării lansate de premierul Florin Cîţu membrilor Cabinetului despre ce înseamnă vaccinul anti-COVID pentru ei, în contextul noii campanii naţionale de vaccinare.

"Vaccinul conţine pentru noi, diplomaţii, multe lecţii învăţate, despre importanţa solidarităţii, nu doar între oameni ci şi între state, despre importanţa eforturilor comune şi a multilateralismului eficient pentru a depăşi o criză fără precedent, despre cum să ne adaptăm şi să fim mai rezilienţi ca societate, ca stat, ca organizaţii internaţionale din care facem parte spre beneficiul direct al cetăţenilor", afirmă şeful diplomaţiei române într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Aurescu subliniază că "mecanismele europene şi statutul de stat membru al Uniunii Europene au făcut posibil accesul României la vaccinuri pentru ca un număr cât mai mare de români să fie imunizaţi şi protejaţi în faţa acestui virus".

"Vă rog pe toţi să vă vaccinaţi ca să revenim la normalitate, pentru că doar împreună învingem pandemia. Şi îi rog pe colegii mei secretari de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe să spună ce conţine vaccinul pentru ei", conchide ministrul de Externe.

Ministrul Apărării: Pentru mine, vaccinul anti-COVID conţine clipele pe care nu le-am putut petrece cu familia

Și Nicolae Ciucă a răspuns vineri provocării prim-ministrului Florin Cîţu în cadrul noii campanii publice de vaccinare anti-COVID de a spune ce înseamnă pentru el vaccinul.

"Sunt unul dintre milioanele de români care s-au vaccinat. Vreau să vă împărtăşesc că, pentru mine, vaccinul conţine clipele pe care în toată această perioadă nu le-am putut petrece cu familia, cuprinde îmbrăţişările pe care nu am putut să le dau părinţilor mei, cuprinde clipele pe care nu am putut să le petrec împreună cu toţi cei dragi şi cu prietenii. De asemenea, cuprinde acele momente în care nu am putut să mă văd cu camarazii şi să pot să am întâlnirile care altădată ne ofereau prilejul să putem să fim împreună, să discutăm şi, de ce nu, să dezbatem orice fel de problemă. Ca atare, consider că acest vaccin reprezintă singura cale pentru a putea să ne apropiem de normalitate şi vă spun din proprie convingere că această revenire la normalitate, practic, depinde de fiecare dintre noi şi voinţa noastră de a ne vaccina", afirmă ministrul Apărării, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Sănătăţii: Vaccinul împotriva COVID, o şansă pentru noi toţi

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, afirmă că vaccinul împotriva COVID-19 "conţine o şansă pentru noi toţi" şi arată, cu exemple punctuale, ce avantaje aduce vaccinarea anumitor categorii de persoane.

"Ce conţine vaccinul împotriva COVID? Vaccinul împotriva COVID conţine o şansă pentru doamna Frusinica, de 40 de ani, care are un copil cu dizabilităţi. Conţine şansa, pentru dumneaei, să continue să aibă grijă de familie. Conţine o şansă pentru domnul Ion, de 84 de ani, să-şi mai vadă nepoţii şi strănepoţii. Vaccinul conţine o şansă pentru Vasile, care este şofer, şi de acum va putea circula liber în statele din Uniunea Europeană. Vaccinul este o şansă pentru noi toţi", spune ministrul într-un videoclip postat pe Facebook.

Bogdan Gheorghiu: Vaccinul înseamnă săli de spectacole pline, festivaluri şi eliminarea restricţiilor

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, pledează pentru necesitatea vaccinării, singurul mod în care ne putem relua viaţa alături de cei dragi, odată cu eliminarea restricţiilor.

"Premierul a lansat provocarea ce înseamnă vaccinul pentru tine, mai exact ce conţine vaccinul pentru tine. Pentru mine, vaccinul conţine siguranţă pentru cei dragi, strângeri în braţe, mese în familie şi posibilitatea de a vedea zâmbete, săli de spectacole pline, festivaluri şi eliminarea restricţiilor, predictibilitate", a spus Gheorghiu, într-un clip video postat pe Facebook.

Ministrul arată că nu putem renunţa la mască decât vaccinându-ne.

"Ne-au ajutat aceste restricţii. Masca ne-a fost de folos, dar cu toţii ne dorim să renunţăm la ea. Dar o nu putem face în lipsa responsabilităţii faţă de sănătatea celuilalt. Eu m-am vaccinat. Acum e rândul tău. Îi provoc pe toţi secretarii de stat, pe managerii din instituţiile din subordinea Ministerului Culturii să spună ce conţine vaccinul pentru ei", a mai spus Bogdan Gheorghiu.

Lucian Bode: Cred în vaccin; pentru mine, înseamnă viaţă şi siguranţă

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, îşi exprimă încrederea în vaccinul împotriva COVID-19 într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook, cu mesajele #CeContineVaccinul şi #ImpreunaInvingemPandemia.

"Chiar dacă am trecut prin boală, am decis să mă vaccinez pentru că eu consider că doar aşa mă pot proteja pe mine, îmi pot proteja familia, îi pot proteja pe cei dragi şi nu în ultimul rând îi pot proteja şi pe angajaţii MAI cu care intru în contact zi de zi. Pentru mine, vaccinul înseamnă viaţă şi siguranţă. Cred în vaccin, cred în oamenii care s-au dedicat ştiinţei, cred în tehnologie, cred în medicii care ne dau o şansă. Sunt Lucian Bode şi mi-aş dori să te am alături în demersul nostru de a stopa această pandemie", spune Bode.

El precizează că perioada în care a avut COVID-19 a fost una dificilă, plină de incertitudini, de nesiguranţă, o perioadă pe care nu ar vrea să o retrăiască.

"Aveam însă speranţa că mai devreme sau mai târziu se va descoperi un vaccin. Un vaccin care să ne permită să revenim la normalitate. Iată că acest vaccin a venit, acest vaccin dă rezultate, iar ţările care au reuşit să îşi imunizeze un număr mare de cetăţeni au reuşit să stopeze transmiterea acestei pandemii", mai spune Bode.

Adrian Oros: Vaccinarea reprezintă posibilitatea de a-mi îmbrătişa nepotul şi familia fără nicio grijă

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a arătat vineri, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook, ce reprezintă pentru el vaccinarea anti-Covid, menţionând că îi provoacă şi pe secretarii de stat din minister să procedeze la fel.

"Pentru mine vaccinarea reprezintă posibilitatea de a-mi îmbrătişa nepotul, de a-mi îmbrăţişa familia fără nicio grijă, posibilitatea de a mă reîntâlni cu prietenii, posibilitatea de a mă reîntoarce în mijlocul studenţilor mei, posibilitatea pentru noi toţi de a reveni la viaţa dinainte", a spus Oros.

În acest clip video de 36 de secunde, ministrul Agriculturii apare în curtea casei sale din judeţul Cluj împreună cu nepotul său.

Ulterior, Oros apare în curtea instituţiei şi transmite provocarea de a spune ce înseamnă pentru ei vaccinul anti-Covid secretarilor de stat din Ministerul Agriculturii.

"Şi acum, că v-am explicat ce reprezintă vaccinul pentru mine, îi provoc pe colegii mei, secretarii de stat din Ministerul Agriculturii, să ne spună şi ei ce conţine vaccinul pentru ei", a afirmat Adrian Oros.

