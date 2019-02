Încurajată pe tot parcursul meciului de fanii numeroși din tribune, Simona Halep a jucat excelent și a trecut în două seturi, 7-6 (7-4), 6-4, de Eugenie Bouchard din Canada.

La interviul de pe teren, de la finalul meciului, reporterul a remarcat că susținătorii Simonei au creat o atmosferă ca acasă și i-a spus numărului 2 WTA "Ești în Dubai, nu în Constanța!". Afirmația a stârnit zâmbetul Simonei și aplauzele fanilor din tribune. "E un sentiment senzațional să fiu încurajată astfel. Vreau să le mulțumesc tuturor românilor care au venit aici, cât și celor care mă urmăresc de acasă", răspuns Simona Halep.

De altfel, Simona a postat și un mesaj pe Twitter în care a arătat că s-a simțit ca și cum ar fi jucat acasă.

It felt like playing at home today! Thanks to the fans for giving me the extra energy I needed @DDFTennis pic.twitter.com/WuDh5esTCk

Simonei nu i-a fost deajuns desprinderea la 4-2 pentru că Bouchard şi-a recuperat imediat serviciul şi, după ce a anulat o şansă de rebreak a Simonei, canadianca a egalat la 4.

There was no debate on what our shot of the day from Dubai would be today.



Spectacular, @Simona_Halep! pic.twitter.com/PrjL1ooocT