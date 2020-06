„Donează sânge și fă lumea un loc mai sănătos” | 14 iunie, Ziua Mondială a Donatorilor de Sânge. Spectacolul ''Tosca'', transmis de Opera Naţională Bucureşti, în cinstea donatorilor voluntari

Și în acest an, Ziua Mondială a Donatorilor de Sânge este sărbătorită în întreaga lume pe 14 iunie. Acest eveniment este un moment de recunoștință față de donatorii de sânge, dar și o sensibilizare a celor care pot dona. Tema campaniei din acest an este „Sângele sigur salvează vieți”, iar campania se desfășoară sub sloganul „Donează și fă lumea un loc mai sănătos”.