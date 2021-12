“Casa Verde Fotovoltaice” se reia de miercuri. De anul viitor, programul se va derula lunar

După o pauză de doi ani, Ministerul Mediului reia programul Casa Verde Fotovoltaice.

Statul suportă cel mult 20.000 de lei din costul unui sistem de panouri, iar beneficiarul trebuie să mai pună în jur de 2.000 de lei, în funcție de instalația aleasă.

Dorin Fleșeriu, manager firmă panouri fotovoltaice: Așteptările sunt mari, sunt foarte mulți oameni care își doresc sisteme fotovoltaice, prețul la energie îi determină să își dorească aceste siteme. Avem o cerere mult, mult mai mare decât oferta. Nu ne-am hazardat să luăm mai multe decât am putea face (n.r. dosare), deci undeva la o sută de sisteme, sperăm să putem înscrie măcar jumătate.

In 2019, programul a fost oprit din prima zi, din cauza unor suspiciuni de fraudă. Un instalator a înscris mii de dosare dintr-o dată, iar acum autoritățile au luat măsuri de precauție.

Lorand Fulop, președintele Administrației Fondului pentru Mediu: Vom avea opt conturi per instalator și pe lângă această limitare am imbunătățit și sistemul informatic. Acum se pot înregistra dosare cu o viteză maximă de un dosar per trei minute, per cont. Pe lângă asta, ghidul a fost simplificat, mai ales la cerințele tehnice.

De anul viitor, programul Casa Verde Fotovoltaice se va derula lunar, cu cate 65 de milioane de lei. Suma ar acoperi peste trei mii de cereri pe lună.

Tanczos Barna, ministrul Mediului: În afară de cele 400 de milioane de lei care vor fi disponibile de mâine, de la ora 10.00, vom mai aloca în 2022 încă 650 de milioane pentru acest program, astfel încât lună de lună să putem avea o sesiune de depunere de aproximativ 65 de milioane de lei, să putem etapiza acest program, să nu fie o presiune foarte mare într-o singură dată, într-o singură oră, singurul minut în care se termină de obicei aceste fonduri.

Potrivit datelor oficiale, 90 la sută dintre cei care au solicitat acum doi ani au deja panourile instalate. Factura la energia electrică se reduce cu cel puțin treizeci la sută cu un sistem clasic de panouri, fără baterii. Câștigul e dublu dacă e ales un sistem care și stochează energia produsă.

ŞTIRILE ZILEI