„Acțiune prin non-ficțiune pentru Ucraina”. Astra Film lansează un program special de film documentar

Acțiune prin non-ficțiune pentru Ucraina / FOTO: astrafilm.ro

Programul include trei filme, care vor putea fi vizionate pe platforma www.astrafilm.ro, iar un bilet costă 2 euro.

Banii strânși în această campanie vor fi donați către cauze umanitare menite să vină în sprijinul poporului ucrainean.

“The Distant Barking of Dogs”, de Simon Lereng Wilmont (2019), va putea fi vizionat în perioada 4-11 martie, iar banii încasați vor merge către UNICEF.

Iar sumele strânse din vânzarea biletelor pentru documentarele The rain will never stop” (2022) și „No obvious signs” (2018) de Alina Gordova vor ajunge chiar la regizoare, în Ucraina.

Alina Gordova a ales să rămână în aceste zile la Kiev, ca să se implice în acțiuni umanitare, alături de organizații de voluntari.

